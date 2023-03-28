Октябрьский суд Ростова-на-Дону. Фото: https://yandex.ru/maps/org/oktyabrskiy_rayonny_sud_g_rostova_na_donu

28 марта 2023, 18:55

Житель Ростова-на-Дону оштрафован за комментарий в соцсети

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Суд счел экстремистским комментарий в соцсети жителя Ростова-на-Дону Богдана Зайца, в котором содержались оскорбительные высказывания в адрес представителей власти, и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Октябрьский суд Ростова-на-Дону признал комментарий местного жителя Богдана Зайца экстремистским и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Комментарий был частью полемики с другим пользователем социальной сети "ВКонтакте", сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно заключению психолого-лингвистического исследования Центра судебной экспертологии им. Е.Ф. Буринского Южного федерального университета в комментарии  "содержатся лингвистические признаки унижения (оскорбления) принадлежности к группе лиц - представители государственных органов власти Российской Федерации", говорится в решении суда. Сам текст комментария в решении не приведен.

Подсудимый признал вину. Суд счел смягчающим обстоятельством наличие у него малолетнего ребенка и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей, указано в решении, опубликованном на сайте суда. 

Статья "Возбуждение ненависти или вражды" (статья 20.3.1 КоАП РФ) предусматривает до 20 тысяч рублей штрафа, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Сочи оштрафовал местную жительницу, которая за день до этого установила статусом в WhatsApp перевод проукраинского лозунга на корейский язык. Рвение силовиков, оперативно составивших на женщину протокол, удивило пользователей "ВКонтакте".

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Примечание:

"Правозащитники раскритиковали чеченский законопроект об экстремистских материалах", "ЕСПЧ коммуницировал жалобы семи активистов из Кубани и Адыгеи", "Суд в Ростове-на-Дону прекратил дело Кирилла Скрипина".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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