Правозащитники раскритиковали чеченский законопроект об экстремистских материалах

28 марта 2023, 02:40

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Предложение чеченских депутатов передать дела об экстремистских материалах вышестоящим судам - сомнительное решение, которое не приведет к уменьшению количества подобных дел, считают Светлана Ганнушкина* и Александр Верховский. Этим законопроектом чеченские власти пытаются увеличить свою независимость, уверен Дмитрий Орешкин.

Как сообщал "Кавказский узел", чеченские депутаты предложили ограничить рассмотрение исков о признании информационных материалов экстремистскими только верховными судами республик, а также областными или краевыми судами. Кроме того, законопроект предусматривается поправку, согласно которой при рассмотрении дел о признании информационных материалов экстремистскими необходимо привлекать правообладателей, авторов произведений и (или) перевода, а если иск подан о признании экстремистским материалом религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии. Однако это предложение не нашло понимания в правовом управлении Госдумы.

В январе парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты. Попытки причислить их к запрещенной литературе возмущают верующих, пояснили депутаты.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* назвала странным законопроект в части допуска рассмотрения дел только вышестоящими судами. «Мне кажется, что местные суды лучше знают местную специфику», - сказала она 27 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается части о привлечении правообладателей и авторов текстов, то правозащитница считает ее позитивной. «Это предложение привлекать их в качестве специалистов. Если вообще принимать такой закон, то образование судьи, юриста не позволяет ему судить о том, насколько тексты традиционные, как они интерпретируются. Ему может показаться, что интерпретация другая. В этом я не вижу ничего отрицательного. Судить о содержании текста может только профессионал», - рассказала Ганнушкина.

Правозащитница считает, что данная часть закона направлена все же больше на мусульман. «Это может быть связано со включением в список мусульманских текстов, в том числе издания сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"**. Текстов было принято очень много. Кстати, один наш текст в защиту одного из мусульман был признан экстремистским материалов. Я вполне разделяю их возмущение», - сказала Ганнушкина.

В августе 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"** в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"** является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

Директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский считает инициативы вредной. «Это бесполезно и даже вредно, потому что светское правосудие не может осознать, какой текст "канонический", а какой нет. Может разве что по мнению религиозных организаций, а это - нежелательное вмешательство», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Верховского, какой суд будет принимать решение, неважно. "С 2016 года иски о запрете подают только региональные прокуроры и так, причем по согласованию с ГП. В каком суде это рассматривается - практического значения как раз не имеет, не суд у нас решает», - сказал он.

В случае принятия закона количество решений по делам об экстремистских материалах не уменьшилось бы, добавил он «Если бы это вдруг приняли, ничего бы не изменилось. Но не примут», - сказал Верховский.

От передачи дел регионам ситуация в судебной системе лучше не станет, указала член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге. «Это не является выходом из ситуации. При том, что таких дел становится все больше, нужно наоборот повышать уровень компетентности на всех уровнях включая экспертное сообщество, чтобы не выносились абсурдные приговоры по незнанию и суды любой инстанции не удивляли общество своими странными решениями. Также нужно готовить хорошо образованных специалистов по религиозным вопросам. Очевидно, что эти вопросы все более актуальны в нашей жизни», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Изменение не усложнило бы жизнь местных властей, считает Лянге. «Не думаю, что это сильно усложнило бы деятельность властей. Повышение уровня профессионализма на всех стадиях сделало бы ситуацию более прозрачной», - сказала она.

Количество принимаемых сомнительных решений также бы не уменьшилось, но резонанса от них стало бы больше, добавила Лянге «Не думаю, что уменьшилось бы количество решений, просто они были бы не такими резонансными из-за того, что были бы более профессиональными. Повторюсь – компетентными должны быть судьи на всех уровнях нашей судебной системы, особенно в вопросах, которые задевают религиозные чувства наших сограждан», - сказала Лянге.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что своим законопроектом чеченские власти пытаются повысить суверенитет своей республики. «Вопрос о том, экстремистский ли текст, будут решать не федеральные суды, а региональные. В случае Чечни суд полностью зависит от Кадырова. Именно он будет решать, какие тексты экстремистские, а какие нет. Чеченские власти будут решать, какие тексты религиозные, а какие нет», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, и религиозные тексты бывают разные. «Есть религиозная классика, а есть проповеди новых религиозных сект. Мне кажется, что речь идет о том, чтобы защитить интересы Кадырова и его окружения, поскольку он вождь, то обязательно имеет идеологическую составляющую – она как бы еще лидер духовной нации», - сказал Орешкин.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что новый закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

Политолог отметил, что решение Госдумы считает верным, поскольку помимо религиозных интерпретаций есть и мирские, научные. «Плохо проработан (законопроект). А если это текст пророка Мухаммеда? А если кто-то не так интерпретирует эти тексты – например, исследователи, трактующие материалы не в исламских традициях? В сухом остатке – лишь желание контролировать религиозную жизнь в Чечне», - сказал Орешкин.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

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