Суд в Ростове-на-Дону прекратил дело Кирилла Скрипина

14 марта 2023, 05:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уголовное дело по статье о вандализме по мотивам политической вражды, возбужденное против ростовчанина Кирилла Скрипина за граффити с критикой президента России, прекращено в связи с истечением срока давности.

Как сообщал "Кавказский узел", Кирилла Скрипина отпустили на свободу под обязательство о явке, однако затем его задержали на границе с Украиной. 3 апреля он был арестован, срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. Следствие настояло на аресте Скрипина при том, что у него имеются заболевания, препятствующие нахождения в СИЗО – врожденный тяжелый порок сердца, заявила адвокат. 23 сентября 2021 года Скрипин был отпущен из-под ареста. 22 января дело Скрипина было передано в суд. 3 марта адвокат Скрипина сообщила, что суд принял решение о его принудительном приводе из клиники, где он находится из-за открытой формы туберкулеза.

26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый.

Мировой суд Ворошиловского района Ростова-на-Дону 13 марта принял решение прекратить дело в отношении Кирилла Скрипина, обвиняемого в вандализме по мотивам политической ненависти, сообщает 161.ru со ссылкой на адвоката Ирину Гак.

Дело Скрипина прекращено в связи с истечением срока давности, пишет "ОВД-Инфо"*.

Михаила Селицкого суд приговорил к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел апелляцию на приговор Селицкому за граффити о Путине. Суд утвердил принудительное лечение, но снизил срок ограничения свободы на один месяц — до года и пяти месяцев, сообщил 5 декабря адвокат Селицкого Рустам Мухамадеев.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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