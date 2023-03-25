ЕСПЧ коммуницировал жалобы семи кубанских активистов

25 марта 2023, 02:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Среди 82 жителей России, чьи жалобы на преследование в связи с причастностью к нежелательным организациям коммуницировал Европейский суд по правам человека, оказались семь. жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

24 марта краснодарские активисты получили подтверждение из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что их жалобы, поданные в 2018-2020 годах, коммуницированы. Всего в списке тех, чьи жалобы коммуницировал ЕСПЧ, 82 заявителя. Из них семеро - жителя Краснодарского края и Адыгеи: Александр Сафронов из Ейска, Андрей Рудомаха из Майкопа, Наталия Брусова из Сочи, краснодарцы Яна Антонова, Марина Запрудина, Леонид Малявин и Евгений Греков.

Активист партии "Яблоко" Александр Сафронов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что жалобу в ЕСПЧ составлял самостоятельно.

Сафронов перепостил видеоролик со страницы в соцсети координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой, после чего на него было заведено административное дело о причастности к "нежелательной организации". Сафронов утверждает, что в "Открытой России"* не состоит. Он не считает, что совершил какое-либо административное правонарушение, так как видео не внесено в список экстремистских материалов и не запрещено. 21 марта 2019 года суд оштрафовал его на пять тысяч рублей.

«24 марта я получил по почте сообщение о том что моя жалоба на решение Ейского суда, который оштрафовал меня в 2019 году за репост видеоролика со страницы в соцсети Яны Антоновой, где говорилось о нехватке мест в школах Краснодарского края, на пять тысяч рублей, коммуницирована. Я и раньше заявлял, что дойду до ЕСПЧ. И дело тут не в самом штрафе, а в отношении к правам человека в РФ. Почему суд за нас решает, говорить жителям нашей страны о проблемах или замалчивать их? Я рад, что жалоба принята», - рассказал Сафронов.

По его словам, он впервые сталкивается с тем, что ЕСПЧ объединил столько людей в одну группу. «Это лишний раз доказывает, что в России большие проблемы с правами человека», - отметил активист.

Активистка из Краснодара Яна Антонова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также получила по почте подтверждение о коммуникации ее двух жалоб. Одна из них - по уголовному делу за участие в деятельности нежелательной организации (по части 1 статьи 284 УК). По данному делу она была приговорена к 240 часам обязательных работ, которые отработала.

Также она обжаловала административное наказание за публикацию видео о нехватке школ в Краснодаре, эта публикация была расценена как участие в деятельности "Открытой России"*.

По словам Антоновой, она верит в то. что в стране ситуация с гласностью и защитой прав человека в России изменится к лучшему. Деньги, которые она рассчитывает получить после решения суда, Антонова планирует передать на образование девочки из станицы Кушевской.

Антонова также рассказала, что из семи жителей Краснодарского края, чьи жалобы коммуницировал ЕСПЧ, с большинством она хорошо знакома и они стали жертвами системы.

Жалобы эколога Андрея Рудомахи коммуницированы под номерами 41 и 43. Связаны они с обысками в его доме и офисе "Эковахты".

30 июля 2019 года в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу" и домах активистов Александра Савельева и Леонида и Марины Запрудиных прошли обыски. По словам активистов, обыски связаны с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Силовики провели обыски в домах активистов и офисе "Эковахты", чтобы получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил эколог Андрей Рудомаха.

Также под номерами 17 и 32 коммуницированы жалобы краснодарца Леонида Малявина, под номерам 36 - жителя Краснодара Евгения Грекова. а под номером 81 - сочинки Наталии Брусовой.

В документе ЕСПЧ, в частности, говорится, что суд предложил правительству Российской Федерации до 4 апреля предоставить свои видения ситуации по нарушению прав человека в каждом из 82 случаев. «Правительству РФ также было предложено проинформировать ЕСПЧ в течение трех недель, намерены ли они представить свои замечания к вышеуказанному сроку. Если они это сделают, им будет предоставлена копия формы заявления и документов. Если им не удастся дать ответ в течение трехнедельного срока, суд может предположить, что они не желают представлять какие-либо замечания и, следовательно, может просто удовлетворить требования подателей жалобы в ЕСПЧ», - сказано в документе.

В письме ко всем апеллянтам суд разъясняет, почему дела 82 человек объединены в одно. «Заявления касаются поправок 2015 года в российское законодательство, которые установили новую категорию «нежелательных организаций» и ввели административное и уголовное наказание за участие в их деятельности», - говорится в письме ЕСПЧ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 марта ЕСПЧ вынес решение по искам 15 активистов, которые жаловались на несоразмерные меры силовиков при разгоне акций протеста, а также на последующие аресты и штрафы. ЕСПЧ назначил компенсации от трех с половиной до пяти тысяч евро участникам и организаторам протестных акций в Астрахани, Волгограде и Краснодаре, несмотря на то, что Россия отказалась исполнять решения Страсбургского суда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.