Волонтеры на Кубани пожаловались на препятствия от госструктур

23 апреля 2020, 20:20

Госструктуры не только игнорируют просьбы негосударственных волонтерских организаций о поддержке, но и отказывают некоторым из них в оформлении пропусков для передвижения по региону, сообщили волонтеры в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", с 31 марта запрещено свободное передвижение по Краснодарскому краю. Выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему региону. Благотворительные фонды и другие некоммерческие организации Краснодарского края столкнулись с сокращением пожертвований при росте числа нуждающихся.

По данным на утро 23 апреля на Кубани насчитывается 539 зараженных, за сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 58 человек. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Негосударственные благотворительные организации Кубани самостоятельно находят людей, которым требуется помощь в период карантина. Среди волонтеров есть люди, которые еще недавно были далеки от благотворительности, но теперь объединились, чтобы помочь нуждающимся.

Координатор "Волонтерского взаимодействия Кубани" Евгений Греков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что движение было создано в 2019 году. В него вошли больше 30 волонтерских организаций, в том числе "Добровольные пожарные Кубани", "Волонтеры на колесах", "Помоги городу" и другие. По словам Грекова, движение объединяет негосударственные организации с разной целевой аудиторией.

"Например, организация "Открытая среда" помогает аутистам, есть ребята, которые помогают старикам, есть те, кто помогает многодетным, одиноким матерям - это "Лаборатория света", "Добрые руки", у них свои подопечные и они как помогали им до карантина, так и продолжают помогать. Плюс к нам обращаются люди, которым сейчас понадобилась помощь", - сказал Греков.

По словам активиста, сейчас о помощи просят люди, которые остались без заработков и им нечем кормить свои семьи. Таких людей волонтеры включают в списки нуждающихся и привозят им продукты питания.

"Мы придумывали это движение как взаимодействие волонтерских организаций, чтобы друг другу помогать, где транспортом, где оборудованием, где информацией, чтобы можно было обмениваться волонтерами", - сообщил Греков.

По его словам, движение всегда открыто к сотрудничеству с государственными благотворительными фондами, но пока такого сотрудничества у них не сложилось.

"У нас в списке 30 экипажей, которые по краю и по городу готовы за свои деньги развозить продукты, лекарства, вещи. На всех волонтеров нам дали 2 пропуска и мы, конечно, сразу их отдали в эти благотворительные организации, которые ездят в семьи с детьми, многодетным семьям помогают. А "Волонтеры на колесах" остались не у дел", - рассказал Греков.

Два спецпропуска на свободное перемещение волонтерам помогла получить Общественная палата Краснодарского края. "Они хотели для нас всех добыть, но даже им отказали. Я писал в ОНФ, обращался к тем, у кого официальные волонтерские движения. Какие-то наши организации взяли в резерв, мне не ответили вообще. Те, кто хотел помогать людям, они и сейчас продолжают свою работу, несмотря на штрафы, потому что у нас есть прецеденты, когда ребят останавливали, штрафовали", - отметил Греков.

Денежные средства для помощи нуждающимся волонтеры собирают в крайних случаях, у многих благотворительных организаций есть свои сложившиеся партнерские отношения с бизнесом - предприниматели выделяют и продукты, и вещи, и транспорт. Это настоящие волонтерские организации, которые давно не рассчитывают на помощь государства, отметил Греков.

По его словам, предприниматели, несмотря на кризис, оказывают помощь продуктами питания многодетным семьям, одиноким матерям и старикам. "Бизнесу все труднее помогать, но все равно стараются. Есть у нас мясная лавка, которая раз в неделю выделяет 120 килограмм мяса многодетным семьям, 20 - 30 семей получают мясо, которое вообще не видят. Этот предприниматель говорит: пока меня государство не закрыло, я буду давать", - рассказал Греков.

Адвокат Оксана Расцветаева до эпидемии никогда не занималась благотворительностью, но поскольку сейчас суды в Краснодарском крае не работают, решила заняться полезным делом - организовать сбор средств на помощь врачам детской и взрослой инфекционным больницам Краснодара. Она связалась с руководством лечебных учреждений, чтобы спросить, чего не хватает для работы.

"Выяснила, что врачей, которые лечат больных с коронавирусом, из больниц не выпускают. Мне рассказали, что питанием их обеспечивает больница, медикаменты в Краснодаре есть, но не хватает средств защиты. Это маски, перчатки, костюмы, защитные одноразовые халаты, шапочки, бахилы и так далее", - рассказала Расцветаева корреспонденту "Кавказского узла".

На своей странице в соцсетях она объявила сбор денег для покупки средств защиты врачам детской инфекционной больницы. "И решили тех врачей, которые оттуда не выходят, порадовать, сделать для них что-то приятное, собрали посылки с конфетами, фруктами, кофе, - все то, что они не могут себе позволить, потому что не покидают больницу", - сказала Расцветаева.

По ее словам на ее призыв ответили не только коллеги-адвокаты, но и незнакомые люди: так, сотрудники "Альфа банка" передали в пункты сбора помощи много продуктовых посылок.

"Мы уже выкупили 79 защитных костюмов, ждем доставку из Москвы. Скорее всего в понедельник мы вместе с посылками, продуктами, масками и записками детей, в которых слова поддержки врачам, все это передадим в детскую инфекционную больницу", - рассказала Расцветаева.

Она сообщила, что с передвижением по городу у нее нет проблем, поскольку адвокату положен красный спецпропуск. "На мое обращение в сети, откликнулись люди, которые имеют пропуска и предложили свои транспортные услуг - доставить посылки или собрать их, потому что сейчас всем очень сложно передвигаться в условиях ограничения", - отметила Расцветаева.

Также на призыв Оксаны откликнулись несколько людей, которые сами шьют маски и готов их сделать на заказ. Следующую партию посылок и средств защиты волонтеры будет собирать для врачей инфекционной больницы для взрослых. Отчет о потраченных средствах Расцветаева будет еженедельно публиковать на своей странице в Instagram, где опубликованы реквизиты для перечисления пожертвований.

"Во взрослой инфекционке потребностей гораздо больше, чем в детской, потому что у них коек больше и больных с коронавирусной инфекцией много. Главврач также сказал, что острая нехватка расходных материалов, если детская расходует тысячу комплектов в сутки, то взрослая намного больше", - сообщила Расцветаева.

Руководитель благотворительной организации "Добрые руки" Ирина Черевина рассказала, что организация помогает матерям-одиночкам и пожилым людям, а сейчас за помощью обращаются еще и те, кто остался без работы во время карантина: сотрудники общепита, автомастерских и других закрытых предприятий.

"Сейчас мы помогаем 20 семьям, которые остались без средств к существованию. Продукты питания поставляют три магазина, они обеспечивают нуждающихся хлебом, мясом, рыбой и другими необходимыми продуктами", - сказала Черевина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что организации удалось получить спецпропуск на свободное передвижение по городу, поэтому с доставкой продуктов нуждающимся проблем нет.

Проправительственный "Общероссийский народный фронт" в Краснодарском крае реализует кампанию в рамках всероссийской благотворительной акции #МыВместе. ОНФ координирует тех, кто желает помочь нуждающимся, в их числе и негосударственные общественные организации.

"Сеть автосалонов «Ключавто» выделила машины с водителями в Краснодаре, Сочи и Новороссийске для доставки продуктов питания, лекарств инвалидам, пожилым людям. По одному автомобилю волонтерам выделили администрации всех муниципальных образований", - сообщил сотрудник ОНФ Кубани корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, краснодарский штаб всероссийской акции #МыВместе организовал доставку жителей Сочи, которым показана процедура диализа, в лечебное учреждение Туапсе, так с введением карантина они лишились возможности получать жизненно важную процедуру. "Мы готовы принять всех, кто желает помочь. Их сейчас очень много, почти столько же, сколько нуждающихся", - заключил сотрудник ОНФ.