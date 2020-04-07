"Юга.ру" сообщили о кризисе благотворительности на Кубани из-за коронавируса

07 апреля 2020, 16:23

Благотворительные фонды и другие некоммерческие организации Краснодарского края столкнулись с сокращением пожертвований при росте числа нуждающихся. Все больше людей обращаются с просьбами о помощи продуктами и лекарствами.

Как писал "Кавказский узел", с 31 марта запрещено свободное передвижение по Краснодарскому краю. Выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему региону. Скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей. Туапсинцы раскритиковали жесткость карантинных мер после первых штрафов, а вышедшие на улицу на седьмой день карантина жители Сочи назвали запреты властей на передвижение без пропусков неправомерными.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Кубани достигло 50. Сегодня в регионе скончался первый зараженный. На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Некоммерческие организации по всей стране вынуждены закрывать благотворительные программы, увольнять сотрудников и снижать масштабы оказываемой поддержки, говорится в материале "«У этих детей нет времени на карантин». Как коронавирус отразился на краснодарских благотворительных организациях", опубликованном сегодня кубанским изданием "Юга".

Краевая благотворительная общественная организация "Открытая среда", занимающаяся адаптацией подростков с аутизмом, стала заниматься и не свойственной для себя помощью семьям, оставшимся без работы и дохода - им передают лекарства и продукты, сообщила директор "Открытой среды" Анна Сметана. При этом из-за карантина пришлось отменить все мероприятия по сбору пожертвований, и поступления в фонд сократились, отметила она. "Также на нас повлияло падение рубля: некоторые услуги зарубежных специалистов мы оплачиваем по курсу доллара, и это стало большим ударом для сборов", - добавила Анна Сметана.

По ее словам, стоит вопрос о выживании "Открытой среды", остро нуждающейся в первую очередь в денежных пожертвованиях.

Снизилось не только общее число пожертвований, но и их средний размер, отметила Яна Сторожук, руководитель благотворительного фонда помощи детям "Край добра". Фонд прекратил прием заявлений от нуждающихся в помощи. "Краем добра" запущены онлайн-проекты по сбору средств.

На работе "Русфонда" - федерального благотворительного фонда, который помогает тяжелобольным детям - сказались проблемы, возникшие как у потенциальных жертвователей, так и у поставщиков оборудования, медицинских услуг, лекарственных препаратов. "Компании и частные лица оказались в ситуации, когда невозможно заниматься даже кратковременным планированием, потому они сократили траты по всем направлениям, включая благотворительную помощь", - пояснила руководитель регионального бюро "Русфонда" Светлана Петропавловская. Помочь фонду можно как материально, так и разместив его баннер на сайте или поделившись ссылкой в соцсетях.

Еще во второй половине марта объем пожертвований упал на 70%, сообщила Александра Вандышева, руководитель проектов "Синей птицы". Эта организация помогает детям с инвалидностью, семьям, попавшим в трудное положение, пожилым людям. Только "Синяя птица" занимается в Краснодарском крае паллиативной помощью детям. "В последнее время в организацию стали обращаться не с просьбами о реабилитации или каком-то техническом оборудовании - сейчас речь идет о том, как прокормить ребенка и обеспечить его средствами гигиены", - отметила Александра Вандышева. Она призвала делать пусть небольшие, но регулярные пожертвования "Синей птице".

Специфика работы благотворительного фонда "Старость в радость" заключалась в том, что его сотрудники лично навещали пожилых и инвалидов, но из-за карантина такой возможности больше нет, указала региональный координатор фонда Анна Ковалевская. Она сообщила, что на пожертвования фонд также закупает нуждающимся вещи, не входящие в списки финансирования от государства - например, инструменты для занятий с психологами.

Сократилась помощь от кубанских бизнесменов, закрылись на карантин поставщики инвалидных колясок и других технических средств реабилитации, а реабилитация в других регионах и тем более за границей стала невозможна, посетовала президент благотворительного детского фонда "Анастасия" Марина Шамара. Фонд оказывает моральную и финансовую поддержку больным детям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей или находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детским учреждениям.

"Мы будем рады любой помощи, не только материальной. После отмены карантина нам обязательно понадобятся новые партнеры и волонтеры для организации различных детских мероприятий. Еще мы будем благодарны за репосты наших публикаций в соцсетях", - отметила Марина Шамара.

В приют для животных "Краснодог" ежедневно продолжают поступать тяжело травмированные собаки и кошки, и при этом из-за карантина оказались перекрытыми каналы, по которым находились новые хозяева для этих животных. "До минимума сократилось количество посетителей ветеринарного кабинета, который являлся основным источником дохода организации", - отметила администратор приюта Дарья баканова, призвав перечислять деньги на лечение, операции и корм для животных, а также забирать питомцев приюта к себе.

"Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи в отношении коронавируса. Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Также "Кавказский узел" регулярно обновляет справку "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".