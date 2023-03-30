Дома жителей Туапсе оказались в опасной зоне из-за оползня

30 марта 2023, 11:34

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Режим ЧС введен в Туапсе из-за активизации сошедшего оползня, в опасной зоне оказались 15 домовладений, где проживают около 70 человек.

"В Туапсе принято решение ввести режим "Чрезвычайная ситуация". Причина - активизация оползня, сошедшего на улице Пархоменко", - сообщили в пресс-службе районной администрации.

По ее данным, грунт обвалился из-за сильных дождей еще в феврале, были повреждены дорога и дома. Сейчас обследованы 15 частных домовладений, в которых проживают порядка 70 человек. "Активизация оползневых процессов для них остается реальной угрозой", - цитирует сегодня пресс-службу "Интерфакс".

Для временного размещения людей уже подготовлены жилые помещения, добавили в администрации.

"Кавказский узел" писал, что в феврале оползень сошел близ поселка Волконка Лазаревского района на участке федеральной трассы А-147, движение по автомагистрали было затруднено. В результате селя также было ограничено движение поездов на железной дороге в Туапсинском районе. Позднее были сняты ограничения на проезд по трассе Джубга - Сочи.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе идет дождь при температуре +8 градусов, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 31 марта будет идти дождь со снегом, температура снизится до +4 градусов, скорость ветра - до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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