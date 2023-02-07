07 февраля 2023, 12:54
Спасатели развернули пункты обогрева на Военно-Грузинской дороге и Транскаме
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Пункты обогрева развернуты для водителей, ожидающих в Северной Осетии открытия дорог в Грузию и Южную Осетию.
Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля из-за ухудшения погодных условий был введен запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге. Ночью 6 февраля движение было запрещено для всех автомобилей из-за ухудшения погоды.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".
Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль на сегодня остаются закрытыми в связи с непогодой. Проезд по ним запрещен с 6 февраля, сообщило управленик МЧС по Северной Осетии на своем сайте.
На этих дорогах развернуты пункты обогрева. "Развернули пункты обогрева вблизи пункта пропуска Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге, а также на Транскавказской магистрали", - цитирует сотрудника ведомства "Интерфакс".
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.30 мск, пункты пропуска на въезде в Россию из Грузию и в противоположном направлении свободны. Изображение с камер, которые показывают ситуацию на дорогах, отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег с дождем при температуре воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь 8 февраля также ожидается снегопад, похолодает до -4 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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Автор: "Кавказский узел"