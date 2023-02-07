Спасатели развернули пункты обогрева на Военно-Грузинской дороге и Транскаме

07 февраля 2023, 12:54

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Пункты обогрева развернуты для водителей, ожидающих в Северной Осетии открытия дорог в Грузию и Южную Осетию.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля из-за ухудшения погодных условий был введен запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге. Ночью 6 февраля движение было запрещено для всех автомобилей из-за ухудшения погоды.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль на сегодня остаются закрытыми в связи с непогодой. Проезд по ним запрещен с 6 февраля, сообщило управленик МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

На этих дорогах развернуты пункты обогрева. "Развернули пункты обогрева вблизи пункта пропуска Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге, а также на Транскавказской магистрали", - цитирует сотрудника ведомства "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.30 мск, пункты пропуска на въезде в Россию из Грузию и в противоположном направлении свободны. Изображение с камер, которые показывают ситуацию на дорогах, отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".