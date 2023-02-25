25 февраля 2023, 14:01

Сняты ограничения на проезд по трассе Джубга - Сочи

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Отменен режим реверсивного движения, введенный после схода оползня на федеральной трассе в Лазаревском районе Сочи. Поврежденный участок дороги отремонтирован, сообщили в управлении дорог "Черноморье".

Как писал "Кавказский узел", ограничение движения на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи около поселка Волконка Лазаревского района было введено 22 февраля после того, как там сошел оползень.

Режим реверсивного движения на участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи у поселка Волконка отменен, рабочие отремонтировали просевший участок автодороги, сообщает сегодня со ссылкой на Упрдор "Черноморье" Sochi1.ru.

24 февраля Упрдор "Черноморье" сообщило, что работы планируется закончить к вечеру того же дня. "В течение четверга [23 февраля] дорожники проводили мероприятия по водоотведению, герметизировали швы и фрезеровали части дорожного полотна. Укладка асфальта будет выполнена сегодня", - говорится в публикации на сайте ведомства. Об окончании работ, по состоянию на 14.00 мск 25 февраля, ведомство на своем сайте не сообщило.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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