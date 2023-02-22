Движение по трассе Джубга - Сочи ограничено после оползня

22 февраля 2023, 12:54

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Оползень сошел близ поселка Волконка Лазаревского района на участке федеральной трассы А-147, движение по автомагистрали затруднено. В результате селя также было ограничено движение поездов на железной дороге в Туапсинском районе.

Активизация оползневого процесса произошла в результате обильных осадков. Оползень сошел на участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи.

Движение частично затруднено. Специалисты ФКУ "Черноморье" выехали на место для оценки ситуации и принятия первоочередных мер, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Черноморье".

Ночью на железную дорогу в Туапсинском районе сошел сель. "Сход грязекаменной массы в объеме 30 кубических метров на ж/д перегон "Туапсе -Шепси" 1886 км произошел в 00:40 мск 22 февраля. Пострадавших нет", - сказано в сегодняшнем сообщении регионального управления МЧС. В ведомстве добавили, что движение поездов восстановлено.

По данным краевого МЧС, инцидент произошел в 00.40 мск. По свободному от грязевой массы пути организовали реверсивное движение поездов. Один из них задержался почти на 1,5 часа, сообщил "Югополис".

"Кавказский узел" ранее писал, что движение по трассе Джубга - Сочи было также ограничено после оползня 15 февраля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи идет дождь при температуре +8 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 23 февраля дождь усилится, температура понизится до +5 градусов, ветер усилится до 7 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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