Движение по трассе Джубга-Сочи ограничено после оползня

15 февраля 2023, 10:59

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Дорожники расчищают федеральную трассу А -147 Джубга-Сочи после снегопада и оползня, сообщили в Упрдоре "Черноморье".

"Наибольшее количество инцидентов зафиксировано на трассе А-147 Джубга - Сочи. Дорожникам пришлось убирать с дороги десятки упавших под тяжестью налипшего снега деревьев, устранять последствия оползней", - сообщили сегодня в пресс-службе Федерального казенного учреждения Упрдор "Черноморье".

По данным организации, эпицентр снежной бури пришелся на Лазаревский район Сочи. "Сотрудниками ГИБДД регулируется движение на посту Магри (80-й км). В настоящий момент движение в сторону Туапсе вновь перекрыто в связи с ухудшением погодных условий на Агойском перевале", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 8 февраля на Кубани в результате сильного ветра было повреждено не менее 19 зданий, повалено более 50 деревьев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи будет идти дождь со снегом при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра составит 4 метра в секунду. В ночь на 16 февраля осадки в виде дождя и снега усилятся, температура понизится до +3, скорость ветра будет достигать 8 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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