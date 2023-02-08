Не менее 19 зданий на Кубани повреждены в результате сильного ветра

08 февраля 2023, 13:40

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Крыши 19 зданий сорваны сильным ветром в Краснодарском крае, повреждены не менее четырех легковых автомобилей, повалены более 50 деревьев, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", на 7 февраля как минимум один человек пострадал во время урагана в Новороссийске, поваленные сильным ветром деревья повредили автомобили и газопроводы, местные жители пожаловались в соцсети на отключение подачи света и тепла. В Геленджике детям разрешено не приходить в школы, а в Краснодаре последствия непогоды вызвали пробки на дорогах.

В результате сильного ветра в Анапе, Геленджике и Новороссийске повалены 55 деревьев, сорваны крыши 19 зданий, опрокинуты три грузовика, повреждены четыре легковых автомобиля. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с ухудшением погодных условий 7 февраля в 11 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности, в Новороссийске - режим чрезвычайной ситуации, пишет "Интерфакс".

"В приемное отделение больницы скорой медицинской помощи госпитализированы и самостоятельно обратились на 15% больше пациентов с травмами, полученными в результате падения. Также увеличилось количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью с признаками общего охлаждения", - сообщила дежурный администратор краевой БСМП, врач-терапевт Джанна Бабаева, слова которой приводит "Живая Кубань". Однако точное число обратившихся к врачам за помощью издание не сообщило.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Анапе скорость ветра составляет 11 метров в секунду, температура воздуха -5 градусов, без осадков. В ночь на 9 февраля ожидается метель при температуре -6 градусов, скорость ветра останется прежней. В Геленджике ветер скоростью 13 м/с, без осадков, температура воздуха -4 градуса. Ночью скорость ветра снизится до 7 м/с, будет идти снег при температуре -3. В Новороссийске днем скорость ветра также достигает 13 м/с, температура воздуха составляет -5 градусов. Ночью прогнозируется метель, скорость ветра составит 10 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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