Ураган нанес ущерб жителям Кубани

07 февраля 2023, 12:26

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Как минимум один человек пострадал во время урагана в Новороссийске, поваленные сильным ветром деревья повредили автомобили и газопроводы, местные жители пожаловались в соцсети на отключение подачи света и тепла. В Геленджике детям разрешено не приходить в школы, а в Краснодаре последствия непогоды вызвали пробки на дорогах.

По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, сильный ветер повалил в городе деревья, из-за чего оказались повреждены газопроводы, автомобили, а также были заблокированы некоторые улицы. "Ветер выдавливает витражи в квартирах – во избежание трагедии спасатели их снимают. Снимаются рекламные баннера, укрепляются заборы. Убирается профнастил, слетевший с крыш", – написал Кравченко вечером 6 февраля в своем Telegram-канале.

Сегодня в другой публикации он отметил, что погода ухудшилась. "Работа спасателей не останавливалась ни на минуту — всю ночь спиливали деревья, укрепляли оконные рамы, убирали поваленные заборы. Сейчас ведется разбор крыш. Всего задействовано 14 спасателей и 6 единиц техники", – сообщил мэр.

Ветер в городе был настолько сильный, что поднял в воздух мусорные баки. На улице Лейтенанта Шмидта с многоквартирного дома порывами ветра сорвало часть кровли, а на остановке на пересечении улиц Куникова и Дзержинского разбилось стекло. Девушка получила резаные раны. Ей потребовалась помощь врачей, передали "Кубанские новости".

Непогода привела к отключениям электричества в Новороссийске, сообщил паблик "Подслушано Новороссийск" в соцсети "ВКонтакте". "Произошло аварийное отключение энергоснабжения во многих районах города и населенных пунктах: станицах Раевская, Натухаевская, хуторах Семигорский, Ленинский путь. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения", – сказано в записи.

На 10.35 мск 7 февраля эта запись в паблике "Подслушано Новороссийск", на который подписаны более 55 тысяч пользователей, набрала 22 отметки с реакцией пользователей и шесть комментариев.

"И без отопления ещё, центр, Видова", – написала сегодня в 09.12 мск Марина Полякова.

"В Натухаевской и без урагана света никогда нет", – заявила Аня Сенченко.

"В Верхнебаканском был какой-то перепад напряжения. Но пронесло", – отметила Елена Тринчук-Изотова.

"Елена, после этого перепада отопление вырубили на Титане, батареи холодные", – написал Шлёма Кыштымский.

Власти Геленджика из-за урагана разрешили детям сегодня не приходить в школу, в Краснодаре возникли 9-балльные пробки, в частности сильнейшие заторы образовались в микрорайоне Гидростроителей, сообщили "Юга.ру".

"Ночью в Краснодаре выпал первый снег в этом году", – уточнил в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре скорость ветра составляет 5 метров в секунду, идет снег, температура воздуха -4 градуса. В ночь на 8 января скорость ветра повысится до 6 метров в секунду, также прогнозируется снегопад, температура воздуха останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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