10 февраля 2023, 08:12

Керченская паромная переправа возобновила работу

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Возобновлено движение паромов через Керченский пролив, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 февраля движение паромов на Керченской паромной переправе было приостановлено из-за сильного ветра. К утру 8 февраля погрузки на паромы ожидали на Кубани водители 227 грузовиков.

Работа паромной переправы возобновлена после более чем трех суток простоя, сообщило крымское управление МЧС. "Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - процитировало вечером 9 февраля сообщение ведомства РИА Новости.

Оперштаб Кубани, публикующий данные о ситуации с очередью на паромы, к 08.10 мск не сообщил в своем телеграм-канале о том, как запуск паромов повлиял на размер очереди. Днем 9 февраля очереди на Керченскую переправу ожидали 277 машин, находившихся на накопительной парковке в поселке Ильич, отмечается в публикации оперштаба.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители. Однако с 28 ноября паромные перевозки проводятся с перерывами из-за погодных условий.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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Примечание:

"Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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