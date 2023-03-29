Нападение на силовиков совершено в Гудермесе

29 марта 2023, 00:30

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Двое неизвестных напали на пост полиции возле кладбища в Гудермесе. В ходе перестрелки оба были убиты, сообщили источники.

Около полуночи с 28 на 29 марта на пост РОВД в Гудермесе было совершено нападение, по предварительной информации, его совершили двое неизвестных. Они обстреляли пост и были убиты ответным огнем, пишет телеграм-канал "SHOT".

Нападение было совершено на пост, расположенный около кладбища, информирует телеграм-канал "112".

По предварительным данным, убиты те же люди, что сутками ранее напали на блокпост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщает телеграм-канал "Directorate 4". По данным одного из оппозиционных чеченских телеграм-каналов, "нападавшие приехали на машине с ингушскими номерами".

Информацию о ЧП в Гудермесе косвенно подтвердил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое в Гудермесе.

Дудаев едет в автомобиле по городу, утверждая, что в Гудермесе мирная обстановка, однако отмечает, что если "появляется какая-либо угроза стабильности и миру на чеченской земле", силовики способны ее устранить.

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