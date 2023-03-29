29 марта 2023, 00:30

Нападение на силовиков совершено в Гудермесе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двое неизвестных напали на пост полиции возле кладбища в Гудермесе. В ходе перестрелки оба были убиты, сообщили источники.

Около полуночи с 28 на 29 марта на пост РОВД в Гудермесе было совершено нападение, по предварительной информации, его совершили двое неизвестных. Они обстреляли пост и были убиты ответным огнем, пишет телеграм-канал "SHOT".

Нападение было совершено на пост, расположенный около кладбища, информирует телеграм-канал "112".

По предварительным данным, убиты те же люди, что сутками ранее напали на блокпост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщает телеграм-канал "Directorate 4". По данным одного из оппозиционных чеченских телеграм-каналов, "нападавшие приехали на машине с ингушскими номерами".

Информацию о ЧП в Гудермесе косвенно подтвердил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое в Гудермесе.

Дудаев едет в автомобиле по городу, утверждая, что в Гудермесе мирная обстановка, однако отмечает, что если "появляется какая-либо угроза стабильности и миру на чеченской земле", силовики способны ее устранить.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Матери Беслана" заручились поддержкой МВД в борьбе за блокпост", "Жители Ингушетии оценили необходимость поста местных силовиков на границе с Чечней", "МВД Ингушетии озвучило причины ликвидации двух постов ДПС"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 марта 2023, 01:43

29 марта 2023, 00:52

29 марта 2023, 00:15

28 марта 2023, 23:42

  • Мобилизованного жителя Знаменска увезли из суда под конвоем

    Житель Знаменска, оспаривающий в суде мобилизацию в связи с расстройством психики, был под конвоем доставлен в штаб дивизии и может отправиться в зону военной операции, сообщил его адвокат. Судья отказался удовлетворить требование истца об амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе.

28 марта 2023, 22:47

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи