МВД Ингушетии озвучило причины ликвидации двух постов ДПС

06 ноября 2020, 15:40

Пользователи, подписавшие петицию к руководству Ингушетии и МВД России, потребовали не передавать Северной Осетии два поста дорожно-постовой службы. Посты "Волга-14" и "Волга-15" не планировалось передавать соседней республике, они ликвидированы в связи с расширением трасс, заявило сегодня МВД Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на дорогах между регионами Северного Кавказа. Министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков возразил, что КПП "Чермен" на границе с Ингушетией необходимо не только сохранить, но и укрепить. Блокпосты не мешают законопослушным жителям Северного Кавказа, заявил полпред президента России Александр Матовников в декабре 2019 года на медиафоруме в Махачкале.

МВД по Ингушетии сегодня опубликовало разъяснения относительно судьбы двух постов ДПС. Посты "Волга-15" на 564 километре федеральной автодороги "Кавказ" и "Волга-14" на 7 километре автодороги "Назрань – Малгобек" ликвидированы в связи с расширением полос движения транспортных средств и созданием придорожной инфраструктуры. "Данная практика соответствует позиции МВД России по сокращению числа стационарных постов и повышению ответственности подразделений Госавтоинспекции", - сообщило сегодня МВД Ингушетии.

Надзор за дорожным движением будут вести мобильные экипажи, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее на change.org была опубликована петиция, созданная адвокатом Магомедом Бековым, с требованием не передавать два поста полиции, расположенных на территории республики, в селении Кантышево Назрановского района и в городе Назрань, в ведение МВД Северной Осетии.

"Передача действующих на территории Ингушетии постов полиции в ведение органов власти других субъектов РФ означает очередное ослабление ингушской государственности, создает дополнительные очаги напряженности в регионе (в частности, действующий на границе Ингушетии и Северной Осетии пост осетинской полиции известен своей жесткостью в "применении закона" именно к представителям ингушской национальности), лишая представителей ингушской национальности права на безопасность и охрану порядка", - говорится в петиции. опубликованной 2 ноября. Под петицией, адресованной министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и главе республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматову, на 15:10 мск 6 ноября подписались 469 человек.

На проблему также обратил внимание депутат Госдумы Юшаа Газгиреев Он направил депутатский запрос на имя министра внутренних дел Ингушетии Михаила Коробкина с просьбой с просьбой разъяснить вопрос передачи блокпостов на границе республики под юрисдикцию Северной Осетии, сообщило Magas Time. "Учитывая болезненность любых приграничных тем для жителей региона принятие таких решений ухудшит в обществе и без того непростую социальную обстановку", - отмечается в документе, опубликованном 5 ноября в Instagram издания.