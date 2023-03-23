Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве

23 марта 2023, 01:13

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Суд в Москве арестовал заочно четырех бойцов действующего на Украине "Грузинского легиона" по обвинению в наемничестве.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года представители "Грузинской мечты" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили сообщил, что граждане Грузии вступили в несколько украинских подразделений. На сайте "Грузинского легиона", которым командует Мамулашвили, нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ, оно названо "военным добровольческим формированием".

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех грузин по обвинению в наемничестве, информация об их аресте появилась на сайте суда спустя почти три недели после решения, сообщила 22 марта "Медиазона"*.

Согласно картотеке суда, Лаша Рухая, Васил Алибегашвили, Эрекле Амиранашвили и Века Апресови были заочно арестованы решением суда от 3 марта, в силу это решение вступило 7 марта.

Всем четверым вменяется статья об участии наемника в военных действиях (часть 3 статьи 359 УК России), которая предусматривает от семи до пятнадцати лет заключения с возможным дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.

Имена Рухая, Алибегашвили, Амиранашвили и Апресови Следственный комитет назвал в числе 25 участников "Грузинского легиона", против которых в России возбудили дело о наемничестве. Командиру подразделения Мамуке Мамулашвили российские следователи вменяют, помимо непосредственного участия в боевых действиях, вербовку наемников и возбуждение вражды против российских военнослужащих (часть 2 статьи 282 УК РФ).

Комментариями заочно арестованных бойцов относительно решения Басманного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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