Волгоградец осужден за попытку вступить в вооруженное формирование Украины

25 декабря 2022, 03:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Максим Дмитриенко из Волгоградской области осужден в Москве за то, что попытался попасть на территорию Украины, чтобы вступить в украинское вооруженное формирование и воевать против российских войск.

Лефортовский суд Москвы приговорил 22-летнего уроженца Волгограда к четырем годам лишения свободы.

Максим Дмитриенко признан виновным по статье об участии в вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Он осужден за попытку уехать воевать на стороне Украины. Первые два года он должен будет провести в тюрьме, еще два года - в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен год ограничения свободы после освобождения, пишет 23 декабря "Медиазона"*.

Дмитриенко был арестован в апреле. Ранее он проходил службу во Французском иностранном легионе. Там он служил три года, в том числе был оператором-наводчиком БМП. Будучи в Париже, Дмитриенко обратился в посольство Украины с целью вступить в украинское вооруженное формирование, но ему отказали, как утверждается, из-за российского гражданства. Позднее он попытался выехать на Украину через границу с Россией, но был задержан сотрудниками силовых структур, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Ростовской области был задержан житель Волгоградской области, который подозревается в том, что намеревался пересечь границу и воевать на стороне Украины. Кроме того, в Ростовской области выявлен гражданин России и Украины, которого, как утверждают спецслужбы, привлечен украинской службой безопасности к сотрудничеству.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* издание включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.