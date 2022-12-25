25 декабря 2022, 03:42

Волгоградец осужден за попытку вступить в вооруженное формирование Украины

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Максим Дмитриенко из Волгоградской области осужден в Москве за то, что попытался попасть на территорию Украины, чтобы вступить в украинское вооруженное формирование и воевать против российских войск.

Лефортовский суд Москвы приговорил 22-летнего уроженца Волгограда к четырем годам лишения свободы.

Максим Дмитриенко признан виновным по статье об участии в вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Он осужден за попытку уехать воевать на стороне Украины. Первые два года он должен будет провести в тюрьме, еще два года - в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен год ограничения свободы после освобождения, пишет 23 декабря "Медиазона"*.

Дмитриенко был арестован в апреле. Ранее он проходил службу во Французском иностранном легионе. Там он служил три года, в том числе был оператором-наводчиком БМП. Будучи в Париже, Дмитриенко обратился в посольство Украины с целью вступить в украинское вооруженное формирование, но ему отказали, как утверждается, из-за российского гражданства. Позднее он попытался выехать на Украину через границу с Россией, но был задержан сотрудниками силовых структур, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Ростовской области был задержан житель Волгоградской области, который подозревается в том, что намеревался пересечь границу и воевать на стороне Украины. Кроме того, в Ростовской области выявлен гражданин России и Украины, которого, как утверждают спецслужбы, привлечен украинской службой безопасности к сотрудничеству.

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Примечание:

"Суд арестовал задержанного на границе с Грузией по делу о госизмене", "Обнародованы детали дела астраханского студента Вердияна", "Студент из Астрахани арестован по делу о госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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