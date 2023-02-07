Задержанный на границе с Грузией Савелий Фролов отрицает вину в госизмене

07 февраля 2023, 18:43

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Савелий Фролов, обвиненный в подготовке к переходу на сторону Украины, отрицает свою вину. Савелий содержится в СИЗО Владикавказа, звонки и свидания с родными возможны только с разрешения следователя, рассказал его адвокат.

"Кавказский узел" писал, что в октябре на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали на два месяца по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие считает, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование.

Адвокат Фролова Евгений Смирнов рассказал, что Савелий Фролов содержится в изоляторе во Владикавказе. Прописка Фролова в другом регионе не имеет значения и его содержание в Северной Осетии абсолютно законно, подчеркнул он. Адвокат указал, что до суда "еще далеко", дата и место пока неизвестны.

Фролова обвиняют в том, что он хотел вступить в боевое формирование на территории Украины, подтвердил адвокат. "Савелий еще не давал показаний по делу, но вину он не признает. Точно могу сказать, что предъявленное обвинение (что во время поездки, в которой он был задержан, собирался попасть в Украину и вступить в легион) не имеет никакой реальности. Он ехал в Грузию к своим друзьям и не имел никакой возможности (билеты, визы, деньги) попасть через Грузию в Украину", - сообщил Смирнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его информации, основанием для обвинения Фролова стала переписка в его телефоне, однако в обвинительном заключении сообщения не фигурируют. "Они появятся только к концу следствия после проведения лингвистических экспертиз", - говорит Смирнов.

Подруга Савелия Фролова Малика Бахтиарова рассказала, что в Москве после 24 февраля 2022 года они с Савелием раздавали листовки у метро и проводили пацифистские пикеты. Сначала получили штраф и административный протокол, потом Савелия задержали на 10 суток. Осенью Малика уехала в Грузию, Савелий решил приехать позже. Бахтиарова организовала в Тбилиси небольшой фехтовально-ролевой клуб для детей, вместе с Фроловым они хотели попробовать сделать это бизнесом. Потому в багаже он вез поролоновый меч, проектор, деревянный щит, камуфляжные штаны и тактические ботинки — этим следователь подкрепил версию о подготовке к участию в боевых действиях. При этом, отправляясь на КПП, Савелий не стер с рюкзака надпись в поддержку Украины, говорится в публикации издания "Бумага" от 8 января. По словам матери Савелия, Екатерины Фроловой, она встречалась с сыном во Владикавказе дважды. "Савелий рассказал, что на границе его "били, обещали изнасиловать шваброй и угрожали родным", поэтому он отдал телефон и пароль", - приводятся слова матери в публикации.

Адвокат указал, что в медэкспертизе не зафиксировано данных об избиении Фролова. По его словам, он не готов комментировать информацию об угрозах и применении силы к его подзащитному "в интересах Савелия".

Условия содержания Фролова адвокат назвал более-менее приемлемыми. "Он содержится в изоляторе центрального подчинения со всеми вытекающими ограничениями. Однако бытовые условия более-менее в сравнении с другими СИЗО, ФСИН. Звонки и свидания только с разрешения следователя, который не стремится проявлять благосклонность. Обычные письма Савелию доходят, поэтому просим писать ему", - рассказал он.

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