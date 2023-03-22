22 марта 2023, 19:59

Армянский солдат погиб на границе с Азербайджаном

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Военнослужащий Аршак Саргсян погиб на боевой позиции в районе Ерасха в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Госпогранслужба Азербайджана сообщила 20 марта, что младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу получил ранение в результате обстрела азербайджанских позиций в Зангиланском районе с территории Армении. Минобороны Армении отвергло обвинение в обстрелах.

В результате нарушения Азербайджаном режима перемирия на боевом посту погиб армянский солдат, сообщило Минобороны Армении. 

По словам представителя ведомства, азербайджанская сторона открыла стрельбу в направлении Ерасха. "В результате обстрела смертельное ранение получил солдат Аршак Саргсян", - сказал сотрудник пресс-службы Минобороны Армении корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве России после того, как в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе.

В результате этого обострения, по данным властей, погибли, по меньшей мере, 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана – 42 военных и восемь пограничников. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Азербайджан 14 сентября 2022 года заявил о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. В тот же день Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных в ходе конфликта.

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Примечание:

"Найден пропавший на границе с Азербайджаном армянский военный", "Азербайджан обвинил Армению в продолжении военных поставок в Карабах", "Аналитики в Ереване отметили рост напряженности между Россией и Западом на Южном Кавказе".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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