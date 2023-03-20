Азербайджанский пограничник ранен в результате обстрела на границе с Арменией

20 марта 2023, 11:09

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Младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу получил ранение в результате обстрела азербайджанских позиций в Зангиланском районе с территории Армении, заявила Госпогранслужба Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Кроме того, об обстрелах сообщают и власти Нагорного Карабаха. Так, 15 марта Нагорный Карабах заявил, что трое мирных жителей во время сельхозработ были обстреляны с азербайджанской стороны в Арамарасской долине.

Армянские военнослужащие минувшей ночью обстреляли позиции азербайджанских военных, сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

"20 марта в 02.50 [01.50 мск] на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, подвергли обстрелу позиции пограничных войск Государственной пограничной службы расположенные на высоте Агбашюрд Зангиланского района", – привел сегодня Report.az сообщение пресс-службы ведомства.

В результате ранение получил один военнослужащий – младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу. Он был доставлен в больницу и прооперирован, угрозы для его жизни нет.

На 10.35 мск на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе.

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