Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстрелах

20 марта 2023, 11:42

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Сведения о том, что армянские военные минувшей обстреляли азербайджанские позиции в Зангиланском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Госпогранслужба Азербайджана сегодня заявила, что минувшей ночью армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Зангиланском районе, в результате чего ранение получил военнослужащий Манафов Рамин Субхи.

Армянские военные не обстреливали минувшей ночью позиции солдат Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, заявило Минобороны Армении.

"Распространенное Государственной пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что 20-го марта в 02.50 [01.50 мск] подразделения вооруженных сил Армении будто бы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о прекращение огня, достигнутое при посредничестве России после того, как в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе.

В результате этого обострения, по данным властей, погибли по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана – 42 военных и восемь пограничников. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Азербайджан 14 сентября 2022 года заявил о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. В тот же день Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных в ходе конфликта.

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