Власти объяснили задержку с расчисткой дороги к южноосетинскому селу поломкой техники

22 марта 2023, 17:40

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Село Коз в Южной Осетии заблокировано после схода селя, из-за поломки техники дорога будет расчищена лишь через несколько дней, сообщили в районной администрации. В селе на зиму остаются лишь три человека, и если им понадобятся лекарства или продукты, представители районных властей передают все необходимое, рассказал местный житель.

"Кавказский узел" писал, что из-за нехватки техники властям Дзаусского района понадобилось несколько дней, чтобы расчистить от снега дороги к заблокированным селам. В них в зимнее время проживает по шесть-семь человек, в основном старики. По их словам, дороги заваливает снегом каждую зиму, и главной проблемой в такие дни является вызов врача.

3 марта проезд в село Коз Дхзуского района был заблокирован из-за схода снежной лавины. Глава администрации города Квайсы Алан хугаев пояснилд тогда, что на расчистку дороги из-за плохих погодных условаий потребуется не менее двух недель. 14 марта работы по расчистке продолжались, однако ситуация осложниласьт сошедшим грязевым селем, сообщил глава города Квайсы Алан Хугаев. По его словам, по данным на 14 марта, высота снежного покрова на дороге достигала 1,8 метра, сообщило тогда ИА "РЕС".

Село Коз Дзауского района Южной Осетии заблокировано грязевым селем. Как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в районной администрации, дорогу в село Коз только на днях расчистили от снежных завалов, но 21 марта здесь сошел грязевой сель, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в районной администрации.

"Довольно серьезно перекрыло дорогу. Сель большой. Здесь одним трактором не справиться. Нужно расчищать дорогу экскаватором. В лучшем случае мы сумеем расчистить дорогу к концу этой недели, так как экскаватор нуждается в ремонте. И только после ремонта техники мы сможем расчистить дорогу", - пояснили в администрации Дзауского района.

До села Коз от Цхинвала дорога занимает примерно 1,5 часа по высокогорью. В селе осталось лишь трое жителей, рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Митро. "Нас в селе трое жителей. Больше никого здесь не осталось. С годами все разъехались. Постоянно жить здесь сложно. В селе нет магазинов, нет больницы, кроме огородов и домашнего скота особо и заняться нечем. Конечно, молодежь уехала давно. До районного центра в Джаву ездим может раз в две недели. А так на зиму запасаемся и мукой, и крупами, сахар закупаем. Потому что здесь снега выпадает довольно много, и в зимнее время не так часто и выедешь. Даже весной внизу уже тепло, а у нас снег лежит. Поэтому запасаемся", - рассказал он.

По его словам, связь с районным центром есть по телефону. "Если сейчас кому-нибудь из нас понадобится лекарство срочно или продукты, нам надо позвонить в Дзауский районный центр. Там наши телефоны знают. Мы по телефону объясняем, что нам надо, потом один из нас спустится на дорогу, дойдет до места схода селя, с другой стороны также подойдут и вот пешим ходом передадут нам наш заказ", - рассказывает мужчина.Такая практика, по его словам, не нова, так как сход селей в этой местности также не редкость.

Село оживает в летний период, добавил Митро. "Летом здесь бывает много местных и русских туристов. Они приезжают к нашему знаменитому озеру Коз и отдыхают здесь в палатках. На протяжении всего летнего периода здесь многолюдно, а зимой только мы трое местных, иногда участковый заезжает, или с администрации Дзау к нам приезжают", - добавил Митро.

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