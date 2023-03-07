Сельчане Дзаусского района рассказали о жизни в снежной блокаде

07 марта 2023, 01:24

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Из-за нехватки техники властям Дзаусского района понадобилось несколько дней, чтобы расчистить от снега дороги к заблокированным селам. В них в зимнее время проживает по шесть-семь человек, в основном старики. По их словам, дороги заваливает снегом каждую зиму и главной проблемой в такие дни является вызов врача.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля из-за обильного снегопада жители трех сел Дзауского района Южной Осетии оказались заблокированы. По словам главы районного центра Алана Хугаева, расчистка дороги осложнена в связи с нехваткой техники.

Дорога в отдаленные села Дзауского района расчищена, сообщили 6 марта корреспонденту "Кавказского узла" в районной администрации.

По словам сотрудника администрации, отрезанными от мира оставались жители сел Замтарет, Касаджын, Саджилза, Кевселт и Корсеу. В них остается жить по шесть-семь человек. Дома они отапливают дровяными печами, газ в села не проведен, а из-за снегопадов часто происходят обрывы линий электропередач.

"В селе Саджилза остается постоянно жить семь жителей. Остальные дома закрыты до летнего, дачного периода, либо же и вовсе заброшены. Живут у нас в основном старики. Молодежь давно уехала. Старики занимаются домашним скотом, огородом, посевом. Снегопады не редкость, дороги заваливает каждую зиму. С голоду никто за этот период не умрет. Мука есть, домашний хлеб печем сами в дровяной печи, пироги. Зимние заготовки есть, компоты домашние. Но если, не дай бог, кому-то из стариков понадобится вызов врача или скорой помощи, то "скорая" не сможет приехать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сельчанин Гиуарги.

Во время снежной блокады врачебная помощь понадобилась жителю села Корсев Дзауского района. Соседи позвонили в районную больницу и вызвали врача. "Скорая" не могла проехать вперед, поэтому впереди ехал трактор, расчищая дорогу. И так с трудом привезли в больницу. Его положили в больницу. Из районной администрации тоже поехал сотрудник, чтобы помочь врачам в перевозке, так как мужчина живет один", - рассказал сотрудник Дзауской администрации.

В сильные снегопады, когда осадки выпадают до полутора метров, сельчанам сложно пройти от дома до хлева. "Даже чтобы коровам корм насыпать, надо прежде расчистить тропу лопатой. На это уходит под два часа. А так с каждым годом у нас снега все меньше и меньше. Вот так сильно и долго снег выпадает в феврале. Каждый год. Еще лет 15 назад нас заваливало так, что и на лошади сложно было бы до соседского дома дойти", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Саджилза Володя.

В районной администрации пояснили, почему на ликвидацию последствий снегопада ушло много времени. "Нет столько техники, чтобы за один день расчистить все проселочные дороги. Всего две-три единицы техники. Один день уходит на расчистку дорог в пару сел. Мы стараемся, как можем. Конечно, если бы было больше техники, эта проблема бы каждый раз быстрее решалась и не была бы ощутимой для сельчан. Но бюджет района не позволяет приобрести технику, она очень дорогая", - пояснили в администрации.

"Кавказский узел" также писал, что 4 мая 2022 года в Ленингорском районе Южной Осетии из-за обильных дождей вышла из берегов река Ксан и размыла мосты и дороги. В результате жители 15 сел оказались отрезаны от внешнего мира. Местные власти заявили, что не могут приступить к восстановительным работам, так как нет исправной техники, парк которой не обновлялся около 15 лет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Квайсе ясная погода, температура воздуха составляет +7 градусов, скорость ветра – 7 метров в секунду. В ночь на 8 марта также ожидается ясная погода, похолодает до +2 градусов, скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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