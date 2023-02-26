Водитель бульдозера расчищает дорогу после снегопада. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=Fe9qu-qUVH8

26 февраля 2023, 09:19

Жители трех сел в Южной Осетии отрезаны от внешнего мира после снегопада

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В Дзауском районе Южной Осетии жители трех сел оказались заблокированы после обильного снегопада. Коммунальщики несколько дней не могут расчистить дороги из-за того, что не хватает техники, а которая имеется, выходит из строя, рассказал глава районного центра Алан Хугаев.

По словам мэра города Квайса в Дзауском районе Алана Хугаева, из-за проблемы с нехваткой коммунальной техники осложнены работы по расчистке дорог к селам Замтарет, Касаджын и Саджилзаз, которые заблокированы уже несколько дней после обильного снегопада.

"Работы ведутся в направлении села Касаджын. Работы усложнились еще тем, что один из бульдозеров сломался", – привело 25 февраля ИА "Рес" слова Хугаева.

Одновременно расчистить все дороги в села невозможно из-за нехватки техники и большого количества снега, привела 25 февраля слова мэра E-оsetia.ru.

Сотрудники МЧС Южной Осетии доставили сельчанам гуманитарную помощь, в том числе продукты и предметы первой необходимости, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 4 мая 2022 года в Ленингорском районе Южной Осетии из-за обильных дождей вышла из берегов река Ксан и размыла мосты и дороги. В результате жители 15 сел оказались отрезаны от внешнего мира. Местные власти заявили, что не могут приступить к восстановительным работам, так как нет исправной техники, парк которой не обновлялся около 15 лет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Квайсе ясная погода, температура воздуха составляет +4 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 27 февраля также ожидается ясная погода, похолодает до -2 градусов, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Пострадавшие в Южной Осетии военные выписаны из больницы", "Восемь человек эвакуированы из села в Южной Осетии после схода селя", "Жители сел Южной Осетии остались без света из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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