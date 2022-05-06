Временное сообщение налажено с горными селами Южной Осетии

06 мая 2022, 08:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К заблокированным после паводков 15 селам Ленингорского района Южной Осетии проложен объездной путь. Однако дорожные службы не могут полноценно приступить к работам из-за продолжающихся осадков, а также угрозы схода селей и камнепадов, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 мая стало известно, что жители 15 сел в Ленингорском районе Южной Осетии оказались отрезаны от внешнего мира после того, как местная река вышла из берегов из-за обильных дождей и размыла мосты и дороги. Власти района тогда заявили, что не могут приступить к устранению последствий паводка, в том числе из-за того, что не имеют исправной техники.

К селам Ленингорского района Южной Осетии, которые оказались заблокированы после паводка, проложен обходной путь, сообщила пресс-служба администрации района. "Наводнение размыло сельские дороги. Полностью восстановить дорожное сообщение нет возможности из-за отсутствия техники, в дальнейшем руководство будет искать пути решения проблемы", – привело сегодня ИА "Рес" слова сотрудника пресс-службы.

В районе не прекращаются дожди. Из-за осадков на некоторых участках дорог сошли сели и произошли камнепады. "Уровень воды в реке Ксан вновь увеличивается и сохраняется угроза затопления", – сказал сотрудник пресс-службы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Ленингоры идет умеренный дождь, температура воздуха составляет +9 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 7 мая похолодает до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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