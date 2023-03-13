Прокуратура отчиталась о завершении предварительного расследования по делу Джабиева

13 марта 2023, 21:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Завершено предварительное расследование по делу о смерти Инала Джабиева, но в деле могут появиться новые обвиняемые из числа высокопоставленных чиновников, сообщили в генпрокуратуре Южной Осетии. Расследование сдвинулось с мертвой точки, прокомментировала новость вдова Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков, двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находились под арестом. 26 октября 2022 года ведомство отчиталось о задержании пяти силовиков по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе. 1 декабря 2022 года двое из обвиняемых, Багаев и Наниев, были освобождены под подписку о невыезде. В январе был задержан полковник МВД Джумбер Бибилов (также упоминался как Джемал), возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева, в феврале стало известно, что срок ареста Бибилову продлен на два месяца. Вместе с тем сотрудник МВД Заур Гогичаев освобожден под подписку о невыезде.

В уголовном деле Инала Джабиева могут появиться новые фигуранты из списка бывших высокопоставленных должностных лиц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в прокуратуре.

"Сейчас окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Инала Джабиева. Дело будет передано в суд. Подсудимым, а также потерпевшей стороне предстоит ознакомиться с материалами дела", - сказал сотрудник Генпрокуратуры.

В качестве обвиняемых по делу привлечен ряд сотрудников органов внутренних дел, которым, в зависимости от установленной степени вины, предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и превышении должностных полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия (часть 4 статьи 111 и часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России), говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, опубликованном на сайте ведомства 13 марта.

"Из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы, по которым решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других сотрудников органов внутренних дел, не являющихся фигурантами данного дела, а также ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности", - подчеркнули в ведомстве.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что дело сдвинулось с мертвой точки.

"Я ждала смены власти в республике, и ждала, когда это дело сдвинется с мертвой точки. Я ходила в генеральную прокуратуру. Там мне пояснили, что предварительное расследование закончено, но это не завершение расследования. Сказали, что в уголовном деле появятся новые фигуранты. Речь идет о лицах, которые отдавали приказы своим подчиненным, когда задерживали моего мужа, держали его в неизвестном мне месте, пытали его. Я жду, что к ответственности будут привлечены не только исполнители, но и те, кто эти незаконные приказы отдавал, и жду законного наказания", - сказала Сотиева.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.