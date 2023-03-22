Суд в Кутаиси освободил обвиняемого в нападении на журналистку

22 марта 2023, 00:24

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Член "Альт-инфо" Мамука Андуладзе, обвиняемый в нападении на сотрудницу телеканала "Пирвели" на акции протеста, выпущен под залог, эквивалентный 1160 долларам.

Как писал "Кавказский узел", журналистка телеканала "Пирвели" подверглась нападению, когда брала комментарий у участника акции против евроинтеграции, которая прошла в Тбилиси. За нападение задержан сельчанин из Западной Грузии Мамука Андуладзе, ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - за незаконное воспрепятствование журналистской деятельности, насилие, а также уничтожение или порчу имущества. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

14 марта у парламента Грузии прошла акция противников евроинтеграции, которые выступили с требованием провести референдум по закону об иноагентах и сожгли флаг Евросоюза.

Мамука Андгуладзе, член "Альт-Инфо", который обвиняется в нападении во время интервью на журналиста телеканала "Пирвели" Нато Гогелию, был освобожден под залог из Кутаисского суда. Суд назначил ему залог в 3000 лари (около 1160 долларов США), сообщила 21 марта телекомпания "Пирвели".

Несколько человек, в том числе лидер группировки "Альт-инфо" Зураб Махарадзе, были оштрафованы на 1000 лари (приблизительно 388 долларов США) за сожжение флага ЕС на митинге 14 марта, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании "Формула".

21 марта в Грузии отмечается День журналистики. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани подчеркнул важность существования свободных и критически настроенных СМИ, а также указал на ответственность правительства за защиту прав журналистов.

15 марта в селе Бахви журналистка канала "Пирвели" пришла для интервью к дому человека, который, по их информации, за день до этого сбросил флаг перед зданием парламента. По словам самой Нато Гогелия, сначала респондент ответил на все его вопросы, подтвердил, что действительно сбросил флаг, и отметил, что никто из следственных органов с ним не связывался. Однако после вмешательства отца мужчины, "последовала невероятная агрессия со стороны (Мамуки) Андгуладзе". "Словесное оскорбление, физическое оскорбление. Первое, что он сделал, — попытался выхватить телефон, и ему удалось сделать это, он разбил его", — рассказала ранее журналистка. После этого мать Андгуладзе заслонила ее, и только тогда Гогелия смогла уйти с места происшествия, привело ее слова civil.ge 17 марта.

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