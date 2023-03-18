Житель Грузии задержан за нападение на журналистку

18 марта 2023, 04:21

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Журналистка телеканала "Пирвели" подверглась нападению, когда брала комментарий у участника акции против евроинтеграции, которая прошла в Тбилиси. За нападение задержан сельчанин из Западной Грузии.

Следствие установило, что журналистка телекомпании «Пирвели» Нато Гогелия 15 марта готовила репортаж в селе Бахви Озургетского района (Западная Грузия). «Во время подготовки репортажа обвиняемый М.А. с целью воспрепятствования профессиональной деятельности нанес физическое оскорбление журналистке, отнял мобильный телефон и сломал его. Гогелия не смогла записать сюжет», - говорится в сообщении ведомства, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Напавшему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - за незаконное воспрепятствование журналистской деятельности, насилие, а также уничтожение или порчу имущества. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Нато Гогелия рассказала в эфире "Мтавари Архи", что интервьюировала участника акции противников евроинтеграции Мамуку Андгуладзе, который был одним из тех, кто сорвал и сжег флаг Евросоюза.

14 марта у парламента Грузии прошла акция противников евроинтеграции, которые выступили с требованием провести референдум по закону об иноагентах и сожгли флаг Евросоюза.

«Я его комментарий записывала на мобильный телефон на улице, когда вышел его отец и потребовал покинуть территорию. Я спросила его отца, не смущает ли его то, что его сын сорвал и сжег флаг Евросоюза. В ответ была агрессия. Он схватил меня за запястье, оставив царапины, вырвал у меня телефон, бросил на землю и разбил его ногой. Я наклонилась, чтобы подобрать телефон, и тогда он ударил меня кулаком по затылку, а другой рукой хотел взять камень, чтобы ударить уже им», - рассказала Гогелия.

По ее словам, на шум выбежала женщина из семьи, которая закрыла ее собой и помогла убежать. Вдогонку ей бросили разбитый телефон.

Хартия журналистской этики призвала следственные органы своевременно расследовать дело о насилии в отношении журналистки телеканала «Пирвели» Нато Гогелии.

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