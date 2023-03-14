14 марта 2023, 19:14

Грузинские политики осудили сожжение флага ЕС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Противники евроинтеграции на акции у парламента Грузии выступили с требованием провести референдум по закону об иноагентах и сожгли флаг Евросоюза. Грузинские политики напомнили, что евроинтеграция закреплена в Конституции Грузии и потребовали привлечь участников надругательства над флагом к ответственности.

"Кавказский узел" писал, что в ходе акций протеста против гей-парада в Тбилиси 5-6 июля 2021 года был сожжен флан ЕС. Дипломаты и политики. Представители посольств 25 стран-членов ЕС заявили, что сожжение флага является прямой атакой на демократические и проевропейские устремления Грузии.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. 10 марта  депутаты отклонил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это решение поддержали 35 депутатов, один выступил против отклонения законопроекта. Кроме того, инициаторы отозвали из парламента свой второй законопроект - "О регистрации иностранных агентов".

Центр Тбилиси сегодня перекрыло "Консервативное движение" (платформа "Альт Инфо"), выступающее за налаживание отношений с Россией и против влияния Запада. Они требовали провести референдум по закону об иноагентах, наказать самых активных участников акции протеста против этого закона и освобождения противников ЛГБТ, осужденных за насилие после погромов 5 июля 2021 года. Участники акции сорвали поднятый перед парламентом флаг ЕС, растоптали его и сожгли. Полиция не вмешивалась в происходящее, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, заявил что радикализм порождает радикализм. "Такое поведение, разумеется, недопустимо, от кого бы оно ни исходило. Флаг будет возвращен на свое место с должным почетом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова в эфире телекомпании "Мтавари архи" .

Партия "Стратегия Агмашенебели" потребовала, чтобы все участники надругательства над флагом были наказаны в соответствии с законом.

Подобные действия являются помехой для Грузии на пути к евроинтеграции и "оскорбляют исторический выбор грузинского народа", отметил народный защитник Леван Иоселиани. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Грузии "все конституционные органы должны принимать все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора". 

"Отбрасывание, сожжение и подобные оскорбительные действия перед Верховным законодательным органом Грузии по выражению прозападного курса являются не только помехой для Грузии, но и отрицанием исторического выбора грузинского народа в отношении внешнего курса страны, который подкреплен конституционным протоколом.Конечно, любая группа людей имеет свободу собраний и выражения мнений, в пределах полномочий, предоставленных законодательством, но любое собрание должно быть мирным, не должно поощрять насилие и не противоречить конституционным принципам страны", - привела его слова телекомпания "Формула".

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Примечание:

"Общественные организации Грузии призвали закрыть дела всех участников протестов", "Участники митинга в Тбилиси выступили против обязательной службы в армии", "Оппозиционеры сочли заслугой протестующих провал закона об иноагентах в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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