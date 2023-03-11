Участники митинга в Тбилиси выступили против обязательной службы в армии

11 марта 2023, 20:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активисты и сторонники оппозиционной партии "Гирчи" на акции протеста у парламента Грузии потребовали отменить всеобщую воинскую обязанность. Минобороны заявило, что студентов в армию призывать не будут, однако отмена призыва противоречит интересам страны.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2016 года министр обороны Грузии Тинатин Хидашели (возглавляла Минобороны с 1 мая 2015 года по 1 августа 2016 года) заявила, что обязательный военный призыв в стране будет отменен с 2017 года, и грузинская армия полностью перейдет на контрактную службу. Однако 7 ноября 2016 года уже новый министр обороны Грузии Леван Изория (возглавлял ведомство с 1 августа 2016 года до 8 сентября 2019 года) заявил о возобновлении призыва в армию с 2017 года.В феврале 2017 года власти отчитались о начале призыва в армию.

По словам Сандро Раквиашвили, одного из организаторов митинга, армия должна быть добровольной. "Мы требуем, чтобы армия добровольно выплачивала солдатам достойную зарплату и создавала условия, чтобы люди шли в армию добровольно. И вместо того, чтобы заботиться об армии, вместо того, чтобы покупать оружие, улучшать условия службы, правительство ничего не делает и потом насильно забирает молодежь", - говорит перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова в эфире телекомпании "Формула".

Один из демонстрантов Ника отметил, что принесет больше пользы стране не в армии. "В этом году я заканчиваю магистратуру и у меня есть достойное предложение в престижном университете. Вместо этого мне предлагают пойти служить в армию, где мне придется заниматься тем, что я не знаю и не умею. Для моей страны я принесу намного большую пользу, когда буду платить высокие налоги с моей зарплаты и помогать правительству тратить деньги на армию", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова в эфире "Мтавари архи".

Поводом для митинга стали слушания в парламенте Оборонного кодекса, по которому предполагалось, что предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов. Организатором митинга выступила партии "Гирчи"и основанная ею религиозная организация "Библейская свобода". В последние годы "Библейская свобода" выдавала молодым людям документы священников, что позволяло им избежать призыва. По разным оценкам этими документами воспользовались от 10 000 до 25 000 молодых людей, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Оборонный кодекс, подготовленный Минобороны Грузии, был представлен бюро парламента 6 февраля. Он предусматривает ряд нововведений, в том числе и то, что духовное лицо больше не сможет пользоваться правом отсрочки призыва на обязательную военную службу. и будет подлежать призыву на альтернативную службу. Согласно распространенному 10 марта заявлению Минобороны, по новому «Кодексу обороны», статус студента остается основанием для отсрочки от призыва на военную службу, студенты будут проходить службу только при желании и только в системе Минобороны, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Заместитель министерства обороны Грузии Григол Гиоргадзе отметил, что целью основной целью разработки Оборонного кодекса является устранение существующих недостатков, что, в целом, послужит укреплению обороноспособности.

По его словам, военнослужащие в рамках Оборонного кодекса получат социальные гарантии. "Будет создан ряд важных, гибких программ для молодежи, чтобы те, кто хочет пройти национальную военную службу, прошли обучение в соответствии со стандартами НАТО. Военная служба, как профессиональная, так и призывная, будет проходить только в структурах Министерства обороны. Проект не предлагает призыв для студентов. Вместо этого у нас есть много альтернатив для молодежи. Для тех, кто имеет высшее образование, также будут предложены различные добровольные программы. Наша задача – сделать армию привлекательной. Основная суть заключается в повышении оборонного потенциала, что в первую очередь проявляется в подготовке большего количества людей, чтобы в случае кризисов или во время боевых действий они могли защитить хотя бы себя, семью и родину. Все это в совокупности обеспечивает укрепление нашей обороны", - сказал Гиоргадзе в эфире "Общественного вещателя".

Как отметил Гиоргадзе, обязательная военная служба существует во многих государствах-членах НАТО и ЕС, а призыв к отмене обязательной военной службы "абсолютно нелогичен и противоречит национальным интересам",.

Замминистра также подчеркнул, что оппозиционная партия организовала акцию, лоббируя политические и финансовые интересы. "Они потеряют свои доходы, ведь выданные сертификаты священнослужителей, из-за законодательного изъяна, являются средством уклонения от армии. Во-первых, это финансовые потери, во вторых - это политический интерес, они рассматривают этих молодых людей как электоральный ресурс", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гиоргадзе.

По сообщению Минобороны, если студенты выразят желание пройти обязательную службу, они будут проходить подготовку только во время каникул на добровольной основе, и они смогут выбрать приемлемые для себя условия из трех вариантов. В частности, предлагается военная подготовка каждый год, летом, один полный месяц в году, на протяжении четырех лет, или двухлетняя программа подготовки младших офицеров параллельно с учебой, или зачисление в «платный территориальный резерв», 45 дней ежегодно, программа на четыре года, следует из сообщения на странице министерства в Facebook*.

Новый Оборонный кодекс с отвечает интересам страны, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Вахтанг Маисая. "Как вы сами знаете, возросли угрозы и риски для нашего региона. Поэтому мы должны заботится о повышении обороноспособности Грузии. Наша армия не имеет воздушных сил и военно морских сил", - подчеркнул он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 февраля жительница Грузии Ирина Барбакадзе внесла в парламент страны законопроект об обязательной военной повинности для женщин.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.