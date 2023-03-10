Оппозиционеры сочли заслугой протестующих провал закона об иноагентах в Грузии

10 марта 2023, 13:07

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Отказ парламента Грузии принять закон об иноагентах стал следствием массовых протестов противников законопроектов, указали депутаты оппозиционных партий. Решение было принято ради стабильности в стране, отметил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

Как писал "Кавказский узел", сегодня на пленарном заседании парламента депутаты отклонил во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это решение поддержали 35 депутатов, один выступил против отклонения законопроекта. Кроме того, инициаторы отозвали из парламента свой второй законопроект - «О регистрации иностранных агентов».

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. Для этого партия "Грузинская мечта" вынесла законопроект на пленарное заседание, чтобы проголосовать против него, так как процедура отзыва к нему неприменима. Парламент попросил Венецианскую комиссию, куда был отправлен законопроект, не рассматривать его.

Депутат из "Группы реформ" Хатуна Самнидзе связала решение депутатов с протестами против законопроектов. "Это урок для «Грузинской мечты», они должны помнить, что когда речь заходит о курсе страны, наши граждане непобедимы. Когда мы, политики, а также наши международные друзья видим, что люди борются за то, чтобы эта страна не отклонилась от европейского выбора и стала членом европейской семьи, мы сильнее в борьбе", - сказала в эфире телеканала "Мтавари архи" Самнидзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Решение было принято для поддержания "мира и стабильности в стране", отметил один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили. "Это решение было принято в целях сохранения интересов граждан и мира и стабильности в стране", - сказал Ираклий Кадагишвили в эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Граждане, собравшиеся у здания парламента Грузии, одобрительно отреагировали на отзыв законопроекта «О регистрации иностранных агентов» из парламента. Они аплодировали и скандировали «Мы Европа!», «Грузия!», сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Оппозиционные депутаты после решения по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния» заняли трибуну парламента и вывесили флаги Грузии и Евросоюза, информирует на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Отзыв законопроекта из парламента стал "заслугой единства молодежи и общества", заявила член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе. "Это заслуга молодежи и их протеста, которые не испугались разгона акции, отравления, газа. В этом заслуга единства общества — всех людей. Грузинское общество сделало очень важный шаг – мир заново открыл для себя Грузию, страна вернулась в мировую повестку дня как европейское общество", - приводит ее слова телеканал.

В свою очередь председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе высказал мнение, что "Грузинской мечте" "нельзя доверять". "Расслабляться нельзя. Сейчас мы дали им первое предупреждение, но они не исправятся, доверие равно нулю. Сейчас они напуганы, поэтому быстро предпринимают эти шаги, но через два-три дня могут снова поднять головы", - цитирует Вашадзе телеканал.

Напомним, 7 марта силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах, которая проходила у здания парламента. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели. Протесты продолжились и 8 марта.

МВД сообщило, что 7 и 8 марта на акциях протеста были задержаны 133 человека. 9 марта участники очередного митинга потребовали освободить всех задержанных. В тот же день полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных. Под стражей остался лишь обвиняемый в нападении на силовика.

В феврале общественное движение "Сила народа", которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент законопроект, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. 27 февраля то же движение предложило еще один законопроект об иноагентах, который назвало "американским".

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