Общественные организации Грузии призвали закрыть дела всех участников протестов

12 марта 2023, 14:07

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Административные дела задержанных на акциях противников закона об иноагентах следует прекратить, а назначенные им штрафы отменить, заявили сегодня грузинские неправительственные организации.

Как писал "Кавказский узел", 7 и 8 марта в Тбилиси на акциях протеста против закона об иноагентах были задержаны 133 человека. 9 марта полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных, обвиненных в административных правонарушениях: неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Некоторым из задержанных суд назначил штрафы. Последний задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину.

Силовики 7 марта применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Неправительственные организации обнародовали обращение к МВД, прокуратуре и Специальной следственной службе по поводу задержанных на акциях протеста, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

"Мы призываем: МВД – прекратить производство по делам об административных правонарушениях в отношении всех задержанных в ходе акций лиц, дела которых до этого времени не рассматривались судом; прокуратуру – использовать предусмотренную законом возможность […] в целях отмены принятых судом решений о штрафовании; Специальную следственную службу – обеспечить полноценное и объективное расследование применения непропорциональной силы, самовольных задержаний, насилия в отношении задержанных со стороны правоохранителей", - процитировало издание обращение активистов.

Обращение подписали, в частности, «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Международная прозрачность – Грузия», Центр по правам человека, «Грузинская демократическая инициатива», «Группа поддержки женских инициатив», «Права – Грузия» и «Партнерство за права человека», говорится в публикации.

Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. Для этого правящая партия "Грузинская мечта" вынесла законопроект на пленарное заседание, чтобы проголосовать против него, так как процедура отзыва к нему неприменима. 10 марта на пленарном заседании парламента депутаты отклонил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, инициаторы отозвали из парламента свой второй законопроект – "О регистрации иностранных агентов".

Отказ парламента принять закон об иноагентах стал следствием массовых протестов, указали депутаты оппозиционных партий. Решение было принято ради стабильности в стране, подтвердил один из лидеров "Грузинской мечты".

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