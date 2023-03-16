Денис Козак. Фото: "Казахстанское международное бюро по правам человека" https://bureau.kz/novosti/policziya-zaderzhala-anarhista/

16 марта 2023, 06:52

Суд в Казахстане продлил арест Денису Козаку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Казахстане арестовал на 12 месяцев уроженца Ростовской области Денису Козаку, объявленного Россией в розыск по делу об оправдании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля стало известно, что в Казахстане задержан уроженец Ростовской области Денис Козак, в отношении которого в России возбуждено дело об оправдании терроризма. Казахстанские силовики заявили Козаку, что он объявлен Россией в международный розыск и будет экстрадирован. 12 февраля суд в Казахстане отправил Козака под арест на 40 суток.

Суд в Казахстане арестовал на 12 месяцев Дениса Козака, сообщило 15 марта "ОВД-Инфо"*.

Козак будет находиться под арестом, пока власти Казахстана будут рассматривать его заявление на статус беженца, привело "Кавказ. Реалии"* слова заместителя руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека Дениса Дживаги. Правозащитник подчеркнул, что продление срока ареста Козаку – это стандартная процедура.

Козак ранее просрочил срок пребывания в Казахстане на месяц, и мог бы быть депортирован в Россию в связи с возбужденным ранее в отношении него уголовным делом, отметил Telegram-канал "Sota". "Однако за счет ареста это решение приостановлено. Параллельно власти Казахстана рассматривают его заявление о беженстве", – сказано в сообщении.

Напомним, 19-летний Денис Козак, живший в Зимовниках Ростовской области, уехал из России в августе 2022 года. Силовики усмотрели оправдание терроризма в комментарии Козака в соцсети о студенте, совершившем самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Сам Козак заявил, что в комментарии он анализировал причины поступка студента, с которым переписывался в соцсети "ВКонтакте", но не одобрял теракт.

На 06.50 мск Денис Козак в своем Telegram-канале Revanche не разместил сообщений о продлении срока ареста.

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Примечание:

"Анархист из Зимовников столкнулся в Казахстане с угрозой экстрадиции", "Житель Ростова-на-Дону пожаловался на преследование за активистскую деятельность", "ФСБ отчиталась о задержании сторонника террористов в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 марта 2023, 05:53

16 марта 2023, 04:54

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