Суд в Казахстане продлил арест Денису Козаку

16 марта 2023, 06:52

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Суд в Казахстане арестовал на 12 месяцев уроженца Ростовской области Денису Козаку, объявленного Россией в розыск по делу об оправдании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля стало известно, что в Казахстане задержан уроженец Ростовской области Денис Козак, в отношении которого в России возбуждено дело об оправдании терроризма. Казахстанские силовики заявили Козаку, что он объявлен Россией в международный розыск и будет экстрадирован. 12 февраля суд в Казахстане отправил Козака под арест на 40 суток.

Суд в Казахстане арестовал на 12 месяцев Дениса Козака, сообщило 15 марта "ОВД-Инфо"*.

Козак будет находиться под арестом, пока власти Казахстана будут рассматривать его заявление на статус беженца, привело "Кавказ. Реалии"* слова заместителя руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека Дениса Дживаги. Правозащитник подчеркнул, что продление срока ареста Козаку – это стандартная процедура.

Козак ранее просрочил срок пребывания в Казахстане на месяц, и мог бы быть депортирован в Россию в связи с возбужденным ранее в отношении него уголовным делом, отметил Telegram-канал "Sota". "Однако за счет ареста это решение приостановлено. Параллельно власти Казахстана рассматривают его заявление о беженстве", – сказано в сообщении.

Напомним, 19-летний Денис Козак, живший в Зимовниках Ростовской области, уехал из России в августе 2022 года. Силовики усмотрели оправдание терроризма в комментарии Козака в соцсети о студенте, совершившем самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Сам Козак заявил, что в комментарии он анализировал причины поступка студента, с которым переписывался в соцсети "ВКонтакте", но не одобрял теракт.

На 06.50 мск Денис Козак в своем Telegram-канале Revanche не разместил сообщений о продлении срока ареста.

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