Анархист из Зимовников столкнулся в Казахстане с угрозой экстрадиции

10 февраля 2023, 10:06

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Уроженец Ростовской области Денис Козак задержан в Казахстане в связи с уголовным делом, которое возбуждено в отношении него в России. Козак сообщил об угрозе экстрадиции на родину.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года 19-летний житель Зимовников Ростовской области Денис Козак уехал из России. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы).

Силовики усмотрели оправдание терроризма в опубликованном в соцсети комментарии Козака о студенте, совершившем самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Сам Денис Козак заявил, что в тексте он дал оценку поступку студента, с которым переписывался в соцсети "ВКонтакте", но не одобрял теракт, а только анализировал причины произошедшего.

В Казахстане полиция задержала Дениса Козака, в отношении которого в России возбуждено дело об оправдании терроризма. Его планируют выслать на родину, сообщило 9 февраля "Кавказ.Реалии"*.

По словам знакомого Козака, того задержали около дома, где он жил. Полицейские заявили ему, что он объявлен Россией в международный розыск и будет депортирован. Сам Козак подтвердил информацию о задержании в своем телеграм-канале, пишет издание.

Две публикации об этом Денис Козак разместил 9 февраля в телеграм-канале Revanche. "Меня задержали, в общем. По розыску. Еду в полицию местную. Ночью, по всей видимости, уже не выйду", - написал он в 13.28 мск.

Вторая публикация размещена в 16.57 мск. "Сегодня сяду на трое суток, дальше – экстрадиция. Телефон дали для звонка, плюс решил написать вам", - говорится в ней. По состоянию на 10.00 мск, новых публикаций в телеграм-канале Козака нет.

Маловероятно, что Денис Козак будет депортирован в Россию, так как статья, по которой он преследуется на родине, не существует в Казахстане, а Кишиневские соглашения позволяют государству не выдавать граждан, преследуемых по статьям, отсутствующим в Уголовном кодексе принимающей стороны, сообщила 9 февраля "Сота" со ссылкой на представителя "Казахстанского международного бюро по правам человека".

По его словам, с Козаком работают местные правозащитники. Денис Козак был задержан на трое суток, так как нарушил срок безвизового пребывания (его предусмотренные законодательством 90 дней истекли еще в декабре 2022 года).

"Таким образом, сейчас у Козака есть фора, на время задержания он точно не может быть депортирован", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

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