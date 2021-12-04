Житель Ростова-на-Дону пожаловался на преследование за активистскую деятельность

04 декабря 2021, 07:57

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Силовики в Ростове-на-Дону составили протокол за демонстрирование экстремистской символики в Instagram на местного жителя Ростислава Павлищева. Активист назвал дело против него преследованием за помощь участникам акций протеста.

Поводом для возбуждения дела против Ростислава Павлищева, по его словам, стали три публикации на его странице в соцсети Instagram, в которых он упоминал Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* и "Умное голосование" (является проектом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, который внесен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, - Прим. "Кавказского узла").

Поводом для возбуждения дела послужило заявление некой жительницы, которая пожаловалась, что ее сын попал под влияние Павлищева, передало 3 декабря "ОВД-Инфо"**.

Павлищев был вызвал в полицию, где на него составили протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики. "Конечно, это дело полностью политически мотивированное. Мне пришлось в срочном порядке уехать из Ростова, так как меня собирались как можно быстрее арестовать. По моему возвращении, скорее всего, арестуют по данной административной статье", – привели 3 декабря слова активиста "Кавказ.Реалии"**.

По его мнению, протокол на него был составлен за то, что он занимается правовой помощью участникам протестных акций в Ростове-на-Дону, сказано в публикации.

Напомним, что суть проекта "Умное голосование", запущенного командой Навального еще в 2018 году, была в поддержке кандидатов от самых разных политических сил и беспартийных, лишь бы они не были связаны с партией власти. 5 сентября в Краснодарском крае появился двойник "Умного голосования" - Telegram-бот "Разумное голосование". В отличие от проекта Навального, этот бот продвигает кандидатов от определенной партии - "Новые люди".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.