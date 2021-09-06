Двойник "Умного голосования" создан перед выборами на Кубани

06 сентября 2021, 13:54

Чат и Telegram-бот "Разумное голосование" запущены в Краснодарском крае как альтернатива "Умному голосованию" Алексея Навального, но продвигают кандидатов от определенной партии.

Как писал "Кавказский узел", "Умное голосование" - проект Фонда борьбы с коррупцией, признанного Минюстом экстремистской организацией и запрещенного решением суда. В августе суд в Краснодарском крае оштрафовал армавирского активиста Сергея Соломахина за распространение листовок "Умного голосования", признанных экстремистскими материалами.

В Ростове-на-Дону 2 сентября была задержана журналистка Белла Насибян, которая является членом команды кандидата в депутаты от партии "Яблоко" Александра Рябчука. На Насибян был составлен протокол за публикацию в Instagram ролика об "Умном голосовании", который силовики сочли пропагандой экстремистской организации. "Обвинение рассуждало так, что "Умное голосование" является проектом Навального. Навальный – организатор ФБК*. А ФБК признана экстремистской организацией. Такова их "логическая цепочка". Стало быть, Насибян распространила экстремистскую символику. Понятно, что это заказное дело в угоду власти", – пояснил адвокат Сергей Ковалевич корреспонденту "Кавказского узла".

Чат и Telegram-бот "Разумное голосование", предлагающий голосовать за кандидатов не от "Единой России", запущены 5 сентября в Краснодарском крае. По задумке разработчиков, программа должна помочь выбрать "не просто протестного кандидата, а "самого достойного".

"В голосовании засчитываются только голоса жителей, которые проживают в границах выбранного избирательного округа. Данные проверяются автоматически по геолокации", - указано в первой публикации в чате.

В чате также сказано, что "Краснодарский край — край свободных людей, где люди диктуют власти свои требования, а не наоборот". На 13.54 мск 6 сентября у чата 24 подписчика.

Для победы над ставленниками от действующей власти в каждом из избирательных округов Краснодарского края авторы проекта ставят цель набрать 88 тысяч "протестных голосов". Пользователю предлагается выбрать город Кубани и избирательный округ, а также ответить на "шесть принципиальных для страны вопросов", в том числе об отношении к пенсионной реформе, приватизации крупнейших госкомпаний, свободным выборам мэров судей и прокуроров, льготам за трудоустройство выпускников. Выяснив, что избиратель недоволен нынешним положением дел, бот предлагает голосовать за кандидата от партии "Новые люди". При этом сам бот не позиционируется как проект этой политической силы.

Суть проекта "Умное голосование", запущенного командой Навального еще в 2018 году, была в поддержке кандидатов от самых разных политических сил и беспартийных, лишь бы они не были связаны с партией власти. Политическая партия "Новые люди" создана в январе 2020 года. Основатель — учредитель компании Faberlic Алексей Нечаев, член центрального штаба Общероссийского народного фронта. В Дагестане этой партии отказано в регистрации кандидатов на выборы в Госдуму из-за слишком большого процента брака в подписных листах.

В описании бота было указано, что этот проект "пришел на смену "Умному голосованию" Навального". Идея оппозиционера "показала свою эффективность на выборах в регионах, но в Краснодаре она не прижилась", процитировал сегодня описание бота "Голос Кубани". По состоянию на 13.54 мск 6 сентября, этих слов в описании уже нет.

Ранее, 3 сентября, Арбитражный суд Москвы запретил Google и "Яндексу" показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче. Суд вынес такое решение по искам компании "Вулинтертрейд", занимающейся продажей овечьей шерсти. Компания зарегистрировала товарный знак "Умное голосование", идентичный логотипу одноименного проекта команды Алексея Навального, и потребовала в суде защитить свою собственность. В свою очередь, московское отделение "Единой России" включила в стратегию по выборам в Госдуму 2021 года создание "зеркал" сайта "Умного голосования", а также бота "Умный голос" в мессенджерах в расчете на то, что сторонники проекта Навального перепутают ресурс, сообщила сегодня "Медуза" (издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Еще летом в интернете появился как минимум один клон сайта "Умное голосование", указано в публикации.

В единый день голосования, 19 сентября, в Краснодарском крае, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов и глав в городах и сельских поселениях, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о предстоящих выборах в Краснодарском крае и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".