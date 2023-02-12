Денис Козак отправлен под арест в Казахстане

12 февраля 2023, 16:20

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Суд в Казахстане отправил под арест на 40 суток уроженца Ростовской области Дениса Козака, объявленного Россией в розыск по делу об оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля стало известно, что в Казахстане полиция задержала Дениса Козака, в отношении которого в России возбуждено дело об оправдании терроризма. Полицейские заявили Козаку, что он объявлен Россией в международный розыск и будет экстрадирован. С Козаком работают местные правозащитники, сообщил представитель "Казахстанского международного бюро по правам человека". По его словам, Денис Козак был задержан на трое суток, так как нарушил срок безвизового пребывания в стране (его предусмотренные законодательством 90 дней истекли в декабре 2022 года).

В августе 2022 года 19-летний Денис Козак, живший в Зимовниках Ростовской области, уехал из России. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма 1 . Силовики усмотрели оправдание терроризма в комментарии Козака в соцсети о студенте, совершившем самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Сам Козак заявил, что в комментарии он анализировал причины поступка студента, с которым переписывался в соцсети "ВКонтакте", но не одобрял теракт.

Суд в Казахстане арестовал на 40 суток уроженца Ростовской области Дениса Козака, задержанного по запросу России, сообщил поздно вечером 11 февраля в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Козак арестован в связи с тем, что находится в международном розыске по экстрадиционному запросу, отметил замруководителя "Казахстанского международного бюро по правам человека" Денис Дживага.

По его словам, Денис Козак написал заявление на предоставление статуса беженца. Ходатайство могут рассматривать в течение трех месяцев, но могут и продлить срок рассмотрения до шести месяцев, сообщила вечером 11 февраля "Новая газета Европа".

Денис Козак, по состоянию на 16.18 мск 12 февраля, не сообщил об аресте в своем телеграм-канале Revanche. Последняя публикация там датирована 9 февраля, в ней Козак сообщил, что задержан на трое суток.

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