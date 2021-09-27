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27 сентября 2021, 11:16

Пожилая ставропольчанка оштрафована за комментарии в соцсети

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей 64-летнюю жительницу Ставрополья Татьяну Болдыреву, признав оправданием терроризма ее комментарии в Instagram.

64-летняя жительница Ставропольского края Татьяна Болдырева была обвинена в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Установлено, что в октябре 2020 года в Пятигорске подсудимая разместила текстовые комментарии на общедоступной странице в социальной сети Instagram, содержащие оправдание терроризма", - сообщил сотрудник суда.

Суд признал Болдыреву виновной и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей. Свою вину она признала, уточнили в пресс-службе суда.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Комментариями Татьяны Болдыревой и ее представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Житель Ставрополья получил крупный штраф за оправдание терроризма", "Астраханский студент заподозрен в оправдании терроризма", "Суд утвердил приговор кубанскому блогеру Клименченко".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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