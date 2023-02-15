15 февраля 2023, 11:06

ФСБ отчиталась о задержании сторонника террористов в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону задержан гражданин Украины, подозреваемый в причастности к работе террористической организации, сообщила ФСБ.

Силовики задержали в Ростове-на-Дону члена полка "Азов"*, сообщила сегодня ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещённой в России террористической организации", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По версии спецслужбы, мужчина в 2016 году на Украине вступил в полк, а позднее приехал в Россию под видом беженца и вел в Ростове-на-Дону "пропаганду террористической организации среди молодежи".

"По месту жительства обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика "Азова"*. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России "Участие в деятельности террористической организации"", - приводит сообщение спецслужбы агентство.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Украины отверг причастность к терактам в Волгоградской области", "Житель Ставрополья осужден как участник "Правого сектора"*, "Следком сообщил о приговоре ставропольскому участнику "Правого сектора"*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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