Минтранс Дагестана назвал сроки строительства дороги до Хушета

16 марта 2023, 02:56

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Строительство участка дороги до высокогорного села Хушет, жители которого отрезаны от экстренной врачебной помощи, начнется не раньше 2024 года, сообщили в Минтрансе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта стало известно, что жителям высокогорного села Хушет вновь пришлось нести по горной тропе на носилках односельчанина, нуждающегося в помощи врачей. Авторы публикаций в анонимных телеграм-каналах сообщили, что 38-летнему Курбану потребовалась госпитализация, и соседи вызвали санавиацию, после чего мужчину вертолетом доставили в махачкалинскую больницу. Позже стало известно, что 14 марта прооперированный пациент умер, не приходя в сознание.

Жители села Хушет Цумадинского района неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автомобильной дороги. Так, 16 января 2022 года жителям села пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. После выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились отношением чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

Мужчина из села Хушет в Цумадинском районе, доставленный вертолетом санавиации в Махачкалу, скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Дагестана.

Министерство транспорта Дагестана планирует, что строительство дороги из Хушета начнется не ранее 2024 года. Проектно-сметная документация на строительство автодороги Верхнее Хваршини - Хушет разработана и направлена в Госэкспертизу, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ведомстве 15 марта.

Ранее Минтранс Дагестана объяснял отсутствие дороги в Хушет нехваткой бюджетных средств. "Село Хушет расположено на высоте более 2 тысяч метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сказано в сообщении, опубликованном 18 января на странице министерства в Instagram.

В том же сообщении говорится, что начать строительство участка трассы до Хушета, планируется уже в этом году. "В 2020 году был введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Метрада – Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини протяженностью 5 километров. В текущем году завершаются проектно-изыскательские работы и запланировано начало строительных работ на следующем участке от Верхнего Хваршини на Цихолак и далее к селу Хушет – протяженность 13,6 километра", – сказано в сообщении.

В пресс-службе администрации Цумадинского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что дорога строится на средства мецената - депутата Народного собрания Дагестана Абдурахмана Камилова. Представитель администрации уточнил, что в Хушете никогда не было автомобильной дороги. «Может когда-то была через Грузию, но сейчас это другое государство», - рассказали в администрации.

По словам сотрудника администрации, участок будущей дороги до Хушета относительно невелик, но отличается сложным рельефом. «Осталось достроить не так много, но это самый тяжелый участок, надо взрывать скальные породы. Сейчас из-за погодных условий и угрозы схода лавин работать небезопасно, работы не ведутся», - рассказал он.

Сейчас чтобы добраться из Хушета до ближайшей автодороги, нужно преодолеть пешком участок длиной около 4 километров. В селе есть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), где можно получить экстренную медицинскую помощь, добавил представитель администрации района.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, посещавший Цумадинский район 19 мая 2022 года, обещал "полное содействие" строительству дороги до Хушета. «В самом селе сегодня около 300 домов, проживает более 1000 человек, есть школа и другая инфраструктура. Но нужна нормальная дорога, чтобы жители могли беспрепятственно выезжать. В течение полутора лет поставлена задача полностью завершить все работы», - цитировал его слова Telegram-канал правительства Дагестана.

Сельский глава Мурад Окиев рассказывал о проблемах Хушета еще в январе 2022 года, отмечая, что власти "почему-то не реагируют" на его обращения. В Хушете нет газа, электричество подается с перебоями, воду жители берут из родника или колонки в центре села, также есть проблемы с мобильной связью. "Общаемся по грузинской связи, да и та с перебоями, порой даже до соседей не дозвониться. Бывает, вызываем 112 — отвечают спасатели из Грузии. Объясняем, что мы в России и они вряд ли смогут помочь", - цитировало слова Окиева РИА "Новости" в публикации от 25 января 2022 года.

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