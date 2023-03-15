Житель Хушета умер в больнице Махачкалы

15 марта 2023, 06:51

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Курбан Муртазалиев, которого односельчанам пришлось нести по горной тропе на носилках из села Хушет к вертолету санавиации, скончался в махачкалинской больнице, сообщил местный житель.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта стало известно, что жителям высокогорного села Хушет вновь пришлось нести по горной тропе на носилках односельчанина, нуждающегося в помощи врачей, Авторы публикаций в анонимных телеграм-каналах сообщили, что 38-летнему Курбану потребовалась госпитализация, и соседи вызвали санавиацию, после чего мужчину вертолетом доставили в махачкалинскую больницу, где ему сделали операцию.

Жители села Хушет Цумадинского района неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автомобильной дороги. Так, 16 января 2022 года жителям села пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. После выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились отношением чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

В больнице Махачкалы умер житель Хушета Курбан Муртазалиев, которого односельчане были вынуждены несколько километров нести до места, откуда его смог забрать вертолет, сообщил местный житель Магомедгаджи Абдулмуслимов, который помогал доставить пациента в больницу.

Мужчина подтвердил, что Муртазалиева доставили в больницу Махачкалы на вертолете санавиации, который вызвали жители Хушета. По его словам, после госпитализации Муртазалиева прооперировали. Четыре дня он находился в коме, а 14 марта умер, не приходя в сознание, сообщило в тот же день "Кавказ.Реалии"*.

Донести сельчанина до вертолета помогали десятки мужчин, которых позвал на помощь сосед Муртазалиева, рассказал Абдулмуслимов. "Он жил 6-7 километрах от села Хушет, занимался хозяйством на своей даче, когда это случилось. Ему парализовало половину тела. Потерял сознание. Потом по местным чатам эту новость раскидал его сосед. Его до села Хушет на плечах везли где-то 35 человек. Вызвали вертолет санавиации в Махачкалу. Врачи сказали, что это был разрыв вены в мозге и что оперировать надо срочно", - рассказал Магомедгаджи Абдулмуслимов.

По его словам, дорогой, проложенной местными жителями, после снегопадов невозможно пользоваться из-за снежных завалов, пишет издание.

Напомним, в январе республиканский гостелеканал "Дагестан" сообщил, что жители Хушета своими силами начали строить автодорогу до села, а деньги на это пожертвовал местный меценат. Авторы телесюжета отметили, что незадолго до этого из Хушета в больницу соседнего села, расположенного в восьми километрах, сельчанам пришлось нести по горной тропе 60-летнего мужчину, нуждающегося в помощи. По этой же тропе дети ходят в школу, рассказал в телесюжете глава села Мурад Окиев.

Дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявил 18 января 2022 года Минтранс Дагестана. "Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сообщило министерство, уточнив, что в 2020 году был введён в эксплуатацию пятикилометровый участок автодороги Метрада – Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини.

С аналогичными проблемами сталкиваются и жители села Хутрах Цунтинского района. Так, 9 февраля стало известно, что машина скорой помощи не смогла проехать к заболевшей жительнице села Хутрах, и сельчанам пришлось нести женщину на носилках по дороге, заваленной снегом.

Случаи, когда жители высокогорных сел из-за бездорожья вынуждены на носилках переносить человека, нуждающегося в помощи врачей, происходят почти ежегодно, рассказал в феврале этого года "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. "Обозначаются инфраструктурные проблемы - отсутствие медицинских пунктов в труднодоступных населенных пунктах, невозможность обеспечить необходимую технику для транспортировки нуждающихся в медицинской помощи до медучреждений. К сожалению, только огласка подобных фактов как-то решает проблему", – сказал он.

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