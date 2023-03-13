Видео из Хушета напомнило о проблеме бездорожья в горах Дагестана

13 марта 2023, 19:45

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Жителям села Хушет вновь пришлось нести по горной тропе на носилках односельчанина, нуждающегося в помощи врачей, следует из опубликованного сегодня видео. Отсутствие дорог стало проблемой и для других высокогорных сел Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", жители высокогорного села Хушет в Цумадинском районе неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автомобильной дороги. Так, 16 января 2022 года жителям села пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. После выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

Жителям Хушета опять пришлось нести односельчанина на носилках до скорой помощи, сообщил сегодня телеграм-канал Mash Gor. Сообщение проиллюстрировано видеороликом, сделанным, как утверждается в публикации, несколько дней назад.

На кадрах видно, как несколько мужчин несут лежащего на носилках человека, поднимаясь по горной тропинке. Их сопровождают еще несколько мужчин. Далее в смонтированном ролике показано, как процессия с носилками пересекает узкий мостик и идет вдоль обрыва. В кадре при этом слышно журчание потока воды. В конце ролика видно, как с ровной площадки в горах взлетает вертолет, на площадке при этом остаются несколько людей.

"На днях 38-летнего Курбана хватил удар, всю левую часть тела парализовало. Соседи помчались его спасать. Вызвали санавиацию и понесли больного по привычному опасному маршруту (как мы помним, нормальной дороги здесь нет), топали 7 км. К счастью, вертолёт перевозил пациентку на госпитализацию из близлежащего села Бежта, забрал и Курбана", - сообщил автор публикации, отметив, что Курбана доставили в махачкалинскую больницу, где ему сделали операцию. Это же видео размещено сегодня в телеграм-канале "ЧП Кавказ".

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где было сделано опубликованное видео. Минздрав Дагестана, по состоянию на 19.40 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об эвакуации пациента из Хушета с помощью санавиации.

Напомним, с аналогичными проблемами сталкиваются и жители села Хутрах Цунтинского района. 9 февраля стало известно, что машина скорой помощи не смогла проехать к заболевшей жительнице села Хутрах, и сельчанам пришлось нести женщину на носилках по дороге, заваленной снегом.

Случаи, когда жители высокогорных сел из-за бездорожья вынуждены на носилках переносить человека, нуждающегося в помощи врачей, происходят почти ежегодно, рассказал в феврале этого года "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. "Обозначаются инфраструктурные проблемы - отсутствие медицинских пунктов в труднодоступных населенных пунктах, невозможность обеспечить необходимую технику для транспортировки нуждающихся в медицинской помощи до медучреждений. К сожалению, только огласка подобных фактов как-то решает проблему", - сказал он.

Это системная проблема, подтвердил "Кавказскому узлу" руководитель проектов "Монитор ЖКХ" и "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Зимнее сообщение с горными районами в части оказания медицинской помощи обеспечивает только санитарная авиация", - констатировал он.

Дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявил 18 января 2022 года Минтранс Дагестана. "Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сообщило министерство, уточнив, что в 2020 году был введён в эксплуатацию пятикилометровый участок автодороги Метрада – Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини.

Жители Хушета своими силами начали строить автодорогу до населенного пункта, деньги на это пожертвовал местный меценат, сообщил в январе республиканский гостелеканал "Дагестан". Авторы телесюжета отметили, что незадолго до этого из Хушета в больницу соседнего села, расположенного в восьми километрах, сельчанам пришлось нести по горной тропе 60-летнего мужчину, нуждающегося в помощи. По этой же тропе дети ходят в школу, рассказал в телесюжете глава села Мурад Окиев.

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