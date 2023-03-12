Суд в Северной Осетии оставил на фронте гранатометчика с заболеванием мочеполовой системы

12 марта 2023, 21:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Во Владикавказе гарнизонный военный суд отклонил иск с жалобой на отправку в зону боевых действий в Украину военнослужащего с обострением заболевания мочеполовой системы.

Контрактник Дамир Карабаев служит гранатометчиком в войсковой части №66431 – это 4-я гвардейская военная база армии России в самопровозглашенной Южной Осетии. На фронте у военнослужащего обострилось имевшемся ранее заболевание мочеполовой системы, которое требует систематической медицинской помощи.

Фельдшер из-за невозможности лечения в полевых условиях трижды направлял Карабаева в городскую больницу оккупированного Россией города Днепрорудное Запорожской области, пациента сопровождал командир танкового батальона капитан Бадин.

Несмотря на это, командование части отказало Карабаевау в направлении на военно-врачебную комиссию, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих получение им заболевания во время службы. Гарнизонный суд согласился с этим доводом.

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября 2022 года власти Ростовской области сообщили о том, что около 100 человек, которые были мобилизованы, вернулись из воинских частей домой. 18 ноября стало известно о возвращении из зоны проведения специальной военной операции на Украине двух ростовчан, которых не должны были мобилизовать по состоянию здоровья. В декабре стало известно, что житель Ростовской области, на иждивении которого находятся трое несовершеннолетних детей, был мобилизован. После обращения супруги он вернулся домой.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.