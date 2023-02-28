Ростовский аспирант доказал в суде незаконность своей мобилизации

28 февраля 2023, 17:52

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Военкомат уволил мобилизованного аспиранта Южно-Российского гуманитарного института Александра Шепелева с военной службы после того, как тот потребовал предоставления отсрочки в Новочеркасском военном суде.

Аспиранта из Ростова-на-Дону Александра Шепелева военный комиссариат попытался мобилизовать, несмотря на имеющуюся отсрочку. Оспорить это решение удалось только после обращения в гарнизонный суд, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Александр Шепелев обратился в Новочеркасский гарнизонный военный суд суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения призывной комиссии военного комиссариата Ленинского и Кировского районов Ростова-на-Дону и призывной комиссии по мобилизации Ростовской области о его призыве на военную службу, следует из решения суда.

Шепелев был мобилизован 25 сентября 2022 года. В иске он указал, что является аспирантом третьего года очной формы обучения по специальности "Культурология" Южно-Российского гуманитарного института, что подтверждается справкой из вуза. В решении суда указано, что истец отозвал иск в связи с тем, что ответчик удовлетворил его требования и уволил Шепелева с военной службы, а также исключил из списков личного состава воинской части.

Дело поступило в суд 27 января, 3 февраля состоялось первое заседание, а 13 февраля суд принял отказ Шепелева от иска и прекратил производство, указано в карточке дела на сайте Новочеркасского городского суда.

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября 2022 года власти Ростовской области сообщили о том, что около 100 человек, которые были мобилизованы, вернулись из воинских частей домой. 18 ноября стало известно о возвращении из зоны проведения специальной военной операции на Украине двоих ростовчан, которых не должны были мобилизовать по состоянию здоровья. В декабре стало известно, что житель Ростовской области, на иждивении которого находятся трое несовершеннолетних детей, был мобилизован. После обращения супруги он вернулся домой.

Сегодня Волгоградский гарнизонный военный суд оставил без удовлетворения иск мобилизованного несмотря на наличие хронических заболеваний Дмитрия Денисова, который оспаривал законность мобилизации без медицинского обследования. Защита намерена потребовать проведения военно-врачебной комиссии.

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