Мобилизованный многодетный отец из Ростовской области возвращен домой

11 декабря 2022, 05:42

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Житель Ростовской области, на иждивении которого находятся трое несовершеннолетних детей, был мобилизован. После обращения супруги он вернулся домой.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября власти Ростовской области сообщили о том, что около 100 человек, которые были мобилизованы, вернулись из воинских частей домой. 18 ноября стало известно о возвращении из зоны проведения специальной военной операции на Украине двоих ростовчан, которых не должны были мобилизовать по состоянию здоровья.

В Ростовской области возвращен домой ошибочно мобилизованный многодетный отец, сообщил в своем телеграм-канале 9 декабря депутат Госдумы от области Антон Гетта.

По его словам, к нему обратилась супруга мобилизованного жителя Ростовской области, на иждивении которого находятся трое детей в возрасте до 16 лет. Депутат опубликовал ответ штаба Южного военного округа на его обращение, где отмечается, что в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гражданам, на иждивении которых находится трое детей указанного возраста не предоставлялось, поэтому нарушений в действиях военного комиссариата Неклиновского и Мясниковского районов Ростовской области не было.

Однако на основании указаний начальника Генштаба ВС РФ "определен порядок увольнения с военной службы граждан указанной категории", в связи с чем мужчине "предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации".

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