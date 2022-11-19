19 ноября 2022, 03:20

Двое ошибочно мобилизованных ростовчан вернулись домой

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Из зоны проведения специальной военной операции вернулись домой двое ростовчан, которых не должны были мобилизовать по состоянию здоровья. У одного из них проблемы со спиной и суставами, у второго - заболевания сердца и легких.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября власти Ростовской области сообщили о том, что около 100 человек, которые были мобилизованы, вернулись из воинских частей домой.

Двое ошибочно мобилизованных жителя Ростовской области вернулись домой из зоны проведения специальной военной операции, информирует 18 ноября 1rnd.ru со ссылкой на региональное отделение "Народного фронта".

У одного из возвратившихся с фронта ростовчан проблемы со спинными дисками, а также остеохондроз. У другого демобилизованного - проблемы с легкими и сердцем, причем в военкомате диагнозы мужчины были проигнорированы, сообщает "Коммерсант".

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Примечание:

"Мобилизация ограничила возможности увольнения для контрактников", "Ростовский губернатор отчитался о мерах поддержки для семей мобилизованных", "Политологи назвали уловкой призыв Кадырова мобилизовать половину российских силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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