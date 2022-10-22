Около 100 мобилизованных вернулись домой в Ростовской области

22 октября 2022, 01:56

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Из воинских частей домой вернулись около 100 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября пресс-служба губернатора Василия Голубева объявила, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации, но уточнила, что "при получении дополнительного задания работа будет продолжена". 11 октября Голубев сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его выполнению. В России нет новой волны мобилизации, заявил 12 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Произошла "коллективная путаница", поскольку мобилизация не делится на этапы, пояснили в профильном комитете Госдумы.

Около 100 человек, которые были мобилизованы ошибочно, вернулась из воинских частей в Ростовскую область по данным на 21 октября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

Всего же по России домой вернулись около 10 тысяч мобилизованных. "На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам", - цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который он ответил на вопрос о мобилизованных по ошибке.

Картаполов отметил, что в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство. В случае, если решение о мобилизации было ошибочным, "конечно, человека будут возвращать". Он при этом не сообщил, сколько было получено просьб рассмотреть законность мобилизации.

18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что частичная мобилизация завершена в тех регионах, которые выполнили нормативы по численности, но по всей стране решение о завершении этого процесса пока не принято.

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