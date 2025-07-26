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04:48, 26 июля 2025

Подсудимые по делу Елены Золотаревой не признали вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее коллеги, обвиняемые во взяточничестве, отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд России оставил в силе решение о передаче дела Елены Золотаревой и других ростовских судей в Первомайский райсуд Краснодара. 11 июня арест Золотаревой и ее бывших коллег был продлен на три месяца.

В мае 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Комиссия разрешила возбудить уголовное дело, после чего Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО. Апелляционная инстанция отказалась перевести их под домашний арест.

На заседании Первомайского районного суда Краснодара по делу Елены Золотаревой, а также ее бывших коллег, зачитал обвинение прокурор, пишет 25 июля 1rnd.ru.

Все подсудимые заявили, что не признают себя виновными. Елена Золотарева также добавила, что отказывается давать показания, тогда как ее бывший заместитель Татьяна Юрова сообщила, что свое право давать показания реализует в ходе судебных заседаний.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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Автор: "Кавказский узел"

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