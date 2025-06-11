Арест судьи Золотаревой продлен на три месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре приступил к рассмотрению дела бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее коллег, обвиняемых во взяточничестве. На предварительном заседании был продлен срок ареста подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд России оставил в силе решение о передаче дела Елены Золотаревой и других ростовских судей в Первомайский райсуд Краснодара.

В мае 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Комиссия разрешила возбудить уголовное дело, после чего Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО. Апелляционная инстанция отказалась перевести их под домашний арест.

В Первомайском райсуде Краснодара сегодня прошло предварительное заседание по делу Елены Золотаревой. Участники заседания не смогли решить все вопросы, которые не связаны с основными слушаниями по делу, поэтому решено назначить еще одно предварительное заседание, сообщает 161.ru со ссылкой на сотрудника пресс-службы судов Кубани.

По словам представителя пресс-службы, на заседании всем обвиняемым продлили меру пресечения на три месяца. Предварительные слушания проходят в закрытом режиме, говорится в публикации.

Напомним, что судьи обвинены в получении крупных взяток. Юрова, как и Георгий Бондаренко, подозревается в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Юрова выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. Один эпизод касается получения 10 миллионов рублей за решение по уголовному делу, еще в двух эпизодах фигурирует сумма в 2 миллиона рублей, в других двух – по одному миллиону рублей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.